Substrate AI cancela la salida a la Bolsa de Londres de su filial de salud 4D Médica

Archivo - De izquierda a derecha: el consejero delegado de Substrate AI, José Iván García, el director de Tecnología, Ben Wroth, y el presidente de la firma, Lorenzo Serratosa, durante el toque de campana de debut en BME Growth - SUBSTRATE AI - Archivo

MADRID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

Substrate AI ha decidido no continuar con los planes para impulsar la cotización en la Bolsa de Londres de su filial de salud, Cuarta Dimensión Médica (4D Médica), según ha informado la compañía a través del BME Growth este lunes.

Esta salida al parqué londinense se iba a ejecutar mediante una operación de 'reverse takeover' (RTO) --mecanismo que la empresa ya había comunicado al mercado el 28 de mayo de 2025-- a través de la cual una compañía que ya cotiza adquiere otra no cotizada para que los accionistas de esta última se conviertan en los propietarios de la sociedad resultante.

Para ello, Substrate AI había llegado a un acuerdo con la cotizada Seed Capital Solutions PLC, una compañía creada para este fin y que cotiza en el mercado LSE (London Stock Exchange) de Londres. El acuerdo contemplaba una valoración de 4D Médica de 33,3 millones de libras (39 millones de euros), mientras que la de Seed Capital se situaba en 3,7 millones de libras (4,3 millones de euros).

La compañía ha explicado que esta decisión responde a la "profunda transformación que está experimentando el panorama tecnológico internacional, donde la inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como un activo estratégico para la seguridad económica, la competitividad industrial y la autonomía tecnológica de los Estados".

En los últimos meses, la Unión Europea (UE), según Substrate AI, ha intensificado sus iniciativas para reforzar la soberanía tecnológica, promoviendo el desarrollo y la retención de capacidades estratégicas en ámbitos como la IA, los semiconductores, la computación de alto rendimiento, la biotecnología y la salud digital.

En este contexto, Substrate AI ha considerado que preservar dentro de España y la UE la propiedad intelectual, el talento y los activos tecnológicos generados por el grupo constituye "una decisión alineada con las prioridades estratégicas europeas y con los intereses de sus accionistas, más aún tras la inversión de 19,1 millones de euros realizada por la Sociedad Española para la Transformación Tecnológica (SETT) en la sociedad".

Con este paso, los ingresos proporcionados por la filial de salud no serán segregados, reforzando la estructura financiera de Substrate AI.