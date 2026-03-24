Los títulos de Indra caen más de un 3% ante las dudas sobre la continuidad de la cúpuda de la compañía

Archivo - Fachada de la sede de Indra, a 25 de noviembre de 2025, en Alcobendas, Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

Las dudas sobre la continuidad en la cúpula de Indra vuelve a lastrar a las acciones de la empresa en los primeros compases de la jornada bursátil de este martes, provocando la caía de sus títulos en más de un 3%.

En concreto, las acciones de la compañía de defensa y tecnología se dejaban, en torno a las 10.10 horas de la mañana, un 3,41%, hasta los 47,06 euros, siendo el valor que más perdía de todo el Ibex 35.

El mercado reacciona así a las persistentes dudas sobre la continuidad de Ángel Escribano en su presidencia, pese a los movimientos de la semana pasada, cuando Escribano Mechanical and Engineering (EM&E), propiedad de los hermanos Ángel y Javier Escribano, decidió renunciar a la operación de integración con Indra como medida para resolver el conflicto de interés apuntado por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), principal accionista de Indra con un 28% del capital.

De este modo, y a la vista del escrito remitido por EM&E, el consejo de administración de Indra daba por concluido el proceso de análisis de la potencial operación.