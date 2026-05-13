El 79% de los españoles responsabiliza de la reducción de la oferta de alquiler a los pisos turísticos

Archivo - Fachada de un edificio. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

MADRID 13 May. (EUROPA PRESS) -

El 79,2% de los españoles considera que las viviendas turísticas están contribuyendo a que haya menos oferta disponible para alquiler habitual, según una encuesta realizada sobre una muestra de 2.200 personas y encargada por el grupo europarlamentario The Left al Ateneo del Dato sobre vivienda.

En esta misma línea, el 76,2% considera que esta reducción de alquiler habitual disponible se debe a los alquileres por habitación y temporada, mientras que el 75,8% cree que se da por la compra de vivienda para inversión y un 71,6% señala a la acumulación de viviendas en pocas manos.

Además, el estudio señala que para los inquilinos, la acumulación de viviendas en pocas manos es un fenómeno significativamente más importante que para la media de la población.

La encuesta, encargada por la eurodiputada de Sumar Estrella Galán, refleja el apoyo a iniciativas que regulen el alquiler de temporada y de habitaciones y la protección de las personas que alquilan bajo este tipo de contratos, en línea con las medidas que se contemplan en la Proposición de Ley que se está tramitando en el Congreso.

Entre esas medias vinculadas al alquiler de temporada y habitaciones está limitar los honorarios de las inmobiliarias, fianzas y gastos de alquiler (78,1%); limitar alquileres de temporada en zonas tensionadas (75,8%); que los contratos pasen a ser de vivienda habitual si no se dispone de uno (73,6%) o convertir en contratos habituales los alquileres de temporada que se renueven con la misma persona (71,6%).

Estas medidas obtienen un mayor apoyo en todos los casos en Cataluña, destacando la limitación de los honorarios de las inmobiliarias, fianzas y gastos de alquiler para este tipo de contratos.

EL 12% PAGA POR MESES O HABITACIÓN

El 12% de los inquilinos paga por meses o por habitación. De este 12%, un tercio afirma que habría escogido otra opción de haber podido hacerlo, mientras que uno de cada tres ha declarado que habría escogido un alquiler de vivienda habitual, es decir, de larga duración.

El estudio revela además que el 75% de la población cree que las agencias inmobiliarias encarecen el acceso a la vivienda. Por partidos, creen que es 'mucho o bastante' un 68,2% de los votantes del Partido Popular, un 81,9% de los del Partido Socialista, un 69,8% de los de Vox y un 83,7% de los votantes de Sumar.

Asimismo, se observa una mayoría (72,6 %) a favor de suspender los desahucios de personas vulnerables, al menos cuando el propietario es una empresa o un gran tenedor, incluyendo a la mayoría de los votantes del Partido Popular y de Vox. Este apoyo es aún mayor en Cataluña, donde se sitúa seis puntos por encima (78.7%) y solo un 13% se opone a la medida. Asimismo, el 73,6% apoya la prórroga de los alquileres.

En cuanto al precio, el 93,4% de los encuestados considera que los alquileres tienen precios altos o muy altos, independientemente de si son inquilinos o propietarios. Este estudio también refleja que más de la mitad de la ciudadanía (59,6%) cree que habría que limitar el número de viviendas en propiedad.

Poro otro lado, el 75% de la población piensa que quienes tienen a partir de dos viviendas deberían pagar más impuestos mientras que el 68,4% está de acuerdo con limitar los precios del alquiler en su zona.

La encuesta fue realizada entre el 10 y el 16 de abril con una muestra de 2.200 personas en España. Además, forma parte de un estudio multipaís de percepciones sobre la vivienda en España, Portugal, Italia y Grecia.