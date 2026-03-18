En el 95% de las grandes ciudades es más barato comprar que alquilar una vivienda, según UVE Valoraciones

Archivo - Escaparate de anuncios de viviendas. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID, 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

El mercado ha profundizado en una situación donde los alquileres están sistemáticamente por encima de las cuotas de compra, de manera que comprar una vivienda es más barato que alquilar en el 95% de las grandes ciudades españolas, según el último estudio de UVE Valoraciones.

Hace un año, cuatro municipios presentaban cuotas hipotecarias superiores a los alquileres. Actualmente, solo tres --Donostia, Marbella y Palma de Mallorca-- mantienen esta situación.

En el resto de las grandes ciudades españolas, la cuota hipotecaria mensual es ya inferior al coste del arrendamiento, lo que evidencia un mercado muy desajustado porque, en mercados equilibrados, los alquileres son más bajos que las cuotas correspondientes.

Según el informe, el número de municipios con precios medios de alquiler iguales o superiores a 11 euros por metro cuadrado al mes ha escalado de los 34 registrados en diciembre de 2024 a 42 en febrero de 2026 (+23%).

Esta tendencia también se refleja en la compra: las localidades con cuotas hipotecarias promedio que superan los 11 euros por metro cuadrado han pasado de 11 a 17 en poco más de un año.

Este encarecimiento se produce a pesar de que los tipos de interés han descendido del 3,206% al 2,762%, según el último dato de la Asociación Hipotecaria Española (AHE). Si bien esta bajada de tipos debería haber reducido las cuotas en un 4,83%, el fuerte crecimiento de los precios de oferta de venta ha neutralizado este efecto por completo.

EL AHORRO NECESARIO PARA COMPRAR ALCANZA HASTA EL 32%

No obstante, aunque la comparación mensual favorezca la compra, el acceso a la propiedad sigue bloqueado por la barrera del ahorro necesario para completar la parte de la compra que las entidades financieras no financian, ya que el comprador necesita disponer de entre el 28% y el 32% del valor del inmueble para cubrir la parte no financiada y los gastos e impuestos asociados.

El presidente de UVE Valoraciones, Germán Pérez Barrio, ha subrayado que la raíz del problema es la escasez estructural de oferta y la única solución sostenible sería aumentar la producción hasta 350.000 viviendas anuales durante al menos cinco años, lo que requiere un impulso conjunto de constructoras, promotores y disponibilidad de suelo.

BARCELONA, EL MUNICIPIO CON EL ALQUILER MÁS CARO

Según el informe, Barcelona se consolida como el municipio con el alquiler más caro de todo el estudio tras un ejercicio en el que los arrendamientos han subido sustancialmente más que las cuotas hipotecarias.

En Madrid, por el contrario, ambas variables han mantenido una evolución casi paralela durante el último año, mientras que en ciudades como Valencia, Sevilla y Zaragoza los alquileres han crecido con mayor intensidad que las cuotas, lo que ha aumentado la diferencia entre ambas cifras a favor de la opción de compra. En el caso sevillano permanecen casi estables desde 2023.

Un caso singular es el de Málaga, donde los alquileres dejaron de subir a mediados de 2025, pero las cuotas de adquisición de vivienda han experimentado un aumento considerable en el último año. Esta tendencia generalizada ha profundizado en una situación donde los alquileres están por encima de las cuotas respectivas, un escenario que no se corresponde con un mercado en equilibrio.

Sobre la vivienda turística, desde UVE Valoraciones han destacado que ciudades como Madrid, Barcelona, Sevilla, Málaga y Palma de Mallorca, las viviendas turísticas son lo suficientemente numerosas como para generar un aumento significativo de la oferta de alquiler si se prohibieran.

No obstante, desde la sociedad de tasación se ha advertido de la necesidad de analizar el impacto económico sobre el turismo antes de implementar este tipo de medidas restrictivas.