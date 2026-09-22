Alquilar un piso de un dormitorio cuesta un 132% más que alquilar una habitación, según idealista

Archivo - Una vivienda en alquiler - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El alquiler permanente de un apartamento de un dormitorio en España cuesta de media 984 euros al mes, lo que supone un 132% más que alquilar una habitación (425 euros al mes), según un informe del portal inmobiliario idealista que analiza la oferta del segundo trimestre del año.

Por su parte, los estudios se sitúan en una posición intermedia, con un precio medio de 819 euros al mes, lo que representa un 93% más que una habitación pero un 17% menos que un apartamento de un dormitorio.

En los principales mercados del país, las diferencias de precio entre los distintos tipos de alojamiento se amplifican, según recoge el informe del portal inmobiliario.

Así, Palma de Mallorca es la capital más cara de los grandes mercados para alquilar un apartamento de un dormitorio, con una renta media de 1.292 euros al mes, seguida de Madrid (1.277 euros), Valencia (1.185 euros) y San Sebastián (1.164 euros). Por el contrario, los grandes mercados más asequibles en esta modalidad son Sevilla (853 euros) y Alicante (953 euros).

En cuanto al alquiler de habitaciones, Barcelona lidera los precios entre las grandes capitales, con 600 euros al mes, seguida por Palma (550 euros), Madrid (550 euros), San Sebastián (500 euros), Bilbao (450 euros) y Málaga (450 euros).

En el extremo opuesto, Sevilla (370 euros), Alicante (372 euros) y Valencia (380 euros) son los grandes mercados más económicos para arrendar una habitación.

Valencia registra la mayor brecha de precio entre alquilar una habitación y un estudio dentro de los grandes mercados, donde un estudio (1.031 euros al mes) cuesta un 171% más que una habitación (380 euros). Le siguen Alicante (+118%), Bilbao (+103%), Palma de Mallorca (+101%), Sevilla (+97%) y Málaga (+90%), mientras que San Sebastián presenta la menor diferencia (+48%).

Asimismo, Valencia encabeza la distancia de precio entre habitación y apartamento de un dormitorio, con un 212% más, seguida de Alicante (+156%), Palma de Mallorca (+135%), Madrid (+132%) y Sevilla (+131%). En este apartado, Barcelona anota se la menor diferencia entre los grandes mercados, con un 93%.

CEUTA, LA CAPITAL CON LOS APARTAMENTOS DE UN DORMITORIO MÁS CAROS

Fuera de los grandes mercados, Ceuta (990 euros al mes), Las Palmas de Gran Canaria (893 euros) y Santa Cruz de Tenerife (887 euros) son las capitales con los apartamentos de un dormitorio más caros, por delante de Vitoria (877 euros) y Girona (867 euros).

En el lado contrario, Ciudad Real (563 euros al mes), Teruel (568 euros), Huesca (571 euros) y Palencia (571 euros) se posicionan como las más asequibles.

En el mercado de habitaciones fuera de los grandes centros, Pamplona (440 euros al mes), Santa Cruz de Tenerife (430 euros) y Vitoria (420 euros) encabezan los precios más altos, frente a Jaén (250 euros al mes), Badajoz (250 euros) y Cáceres (260 euros), que son las más económicas.

Respecto a las diferencias entre habitación y estudio, Castellón de la Plana (+118%), Albacete (+116%), Córdoba (+108%) y Valladolid (+107%) registran las brechas más pronunciadas, en contraste con Pamplona (+31%), Lleida (+45%) y Girona (+46%).

Por provincias, Baleares encabeza el ranking de los apartamentos de un dormitorio más caros, con una media de 1.347 euros al mes, seguida de Madrid (1.233 euros), Valencia (1.088 euros), Barcelona (1.051 euros) y Málaga (1.051 euros).

Completan los diez primeros puestos Guipúzcoa (1.040 euros), Vizcaya (992 euros), Santa Cruz de Tenerife (979 euros), Las Palmas (934 euros) y Girona (898 euros).

Por el contrario, Teruel (495 euros), Ciudad Real (503 euros), Jaén (523 euros), Badajoz (532 euros) y Lugo (537 euros) registran los precios más bajos.

En la modalidad de habitaciones, Baleares (582 euros), Barcelona (565 euros), Madrid (526 euros), Guipúzcoa (475 euros) y Málaga (474 euros) presentan las cifras más elevadas por provincias.

Asimismo, la provincia de Valencia arroja la mayor diferencia entre arrendar una habitación y un estudio (+130%), mientras que Navarra registra la menor brecha a nivel provincial (+30%).