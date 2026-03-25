El alquiler absorbe la mitad del sueldo medio y se lleva más del 100% en Madrid o Barcelona, según Pisos.com

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MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los españoles deben destinar el 51,38% de su salario bruto mensual al pago del alquiler de una vivienda de 90 metros cuadrados, dado que el salario bruto medio nacional fue de 2.531,04 euros al mes en 2025 y la renta de alquiler se situó en 1.300,5 euros mensuales, un porcentaje que supera el 100% en ciudades como Madrid y Barcelona, según datos de Pisos.com.

En Barcelona, el precio medio del alquiler residencial se sitúa en 30,04 euros por metro cuadrado, lo que para un piso de 90 metros cuadrados representa 2.703,45 euros mensuales, equivalentes al 106,81% del salario bruto medio.

Por su lado, en Madrid, el precio de 29,61 euros por metro cuadrado eleva el coste mensual hasta los 2.665,16 euros, es decir, el 105,30% del salario.

Desde el portal inmobiliario apuntan que el salario que se usa de referencia para hacer este cálculo es el salario bruto, por lo que si se tuviera en cuenta el salario neto --descontando impuestos y cotizaciones a la Seguridad Social--, el porcentaje salarial destinado al alquiler sería notablemente superior, agravando aún más una situación que ya resulta crítica para millones de hogares.

En esta línea, el portavoz y director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, ha advertido de que la situación española resulta especialmente preocupante si se compara con datos de otros países europeos, ya que en el mercado alemán o el neerlandés la vivienda en alquiler tiene un peso estructural mucho mayor, existe una oferta de arrendamiento regulado y asequible que en España no existe porque el país llegó tarde al modelo del alquiler y "lo está pagando caro".

EN OCHO CAPITALES SE DESTINA MÁS DEL 50% DEL SALARIO

Tras Madrid y Barcelona, el esfuerzo salarial más elevado para hacer frente a la renta del alquiler se da en Donostia-San Sebastián (75,42%), Palma de Mallorca (69,83%), Sevilla (62,18%), Valencia (59,74%), Málaga (57,52%) y Bilbao (56,85%).

En total, ocho capitales de provincia superan el umbral del 50% del salario bruto destinado al alquiler, lo que deja de manifiesto que la presión habitacional no es un fenómeno exclusivo de las dos grandes metrópolis, sino una realidad extendida por buena parte de la geografía española.

"Lo que estamos viendo es la consecuencia directa de años de inversión insuficiente en vivienda pública y de un parque de alquiler que ha crecido por la vía del pequeño propietario particular, sin apenas vivienda social ni build-to-rent asequible. Revertir esto requiere decisiones políticas y plazos largos. No es un problema que se resuelva en una legislatura", ha recalcado Font.

En el lado opuesto, se encuentran capitales como Palencia (23,67%), Huelva (25,43%), Zamora (25,72%), Ourense (26,53%), Lleida (27,30%), Ciudad Real (27,32%) y Jaén (27,74%), las únicas donde el alquiler supone el 28% del salario bruto medio, acercándose al porcentaje que los expertos en finanzas personales señalan habitualmente como referencia razonable para el gasto en vivienda.

En el conjunto de España, apenas unas pocas capitales presentan porcentajes por debajo del 30%, mientras que la gran mayoría supera el 35% y casi una cuarta parte del total se sitúa por encima del 50%. Esta distribución refleja un mercado del alquiler tensionado de forma estructural en todo el territorio nacional, no solo en los grandes núcleos urbanos.

Ante esta situación, el piso compartido y el alquiler en pareja se han convertido, en la práctica, en los únicos modelos que permiten a amplias capas de la población acceder a una vivienda sin comprometer el resto de sus finanzas personales.

Según Font, esta realidad es especialmente acusada entre los jóvenes, pero cada vez más personas mayores de 35 años comparten piso, no por una elección de estilo de vida, sino como respuesta de "supervivencia económica".