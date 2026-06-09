Amancio Ortega adquiere un centro logístico en Países Bajos por 132 millones

Archivo - Amancio Ortega, fundador de Inditex. - REMITIDA / HANDOUT POR ARCHIVO

MADRID 9 Jun. (EUROPA PRESS) -

El fundador y primer accionista de Inditex, Amancio Ortega, a través su brazo inversor Pontegadea, ha comprado un centro logístico de unos 94.000 metros cuadrados ubicado en Países Bajos por un total 132 millones de euros, en la que se sitúa como la ultima operación inmobiliaria del empresario, según ha adelantado el medio neerlandés 'PropertyNL' y han confirmado a Europa Press fuentes conocedoras de la transacción.

En concreto, el centro de distribución se encuentra en la ciudad de Sevenum, al sureste del país y muy cerca de la frontera con Alemania, y cuenta con espacio para 85.000 metros cuadrados de terreno industrial y otros 8.500 metros cuadrados de oficinas.

La propiedad del centro pertenecía a la gestora Invesco y entre los principales clientes de las instalaciones se encuentran marcas de la industria textil como Tommy Hilfiger o Clavin Klein, bajo su empresa matriz estadounidense PVH (Phillips-Van-Heusen).

De esta manera, el fundador de Inditex continúa incrementando su patrimonio inmobiliario alrededor del mundo a través de Pontegadea y ya acumula hoteles, naves logísticas, bloques residenciales o centros comerciales, entre otras propiedades, repartidos en países como España, Estados Unidos, Francia, Canadá o Corea.

Solo en 2025 cerró diez adquisiciones inmobiliarias valoradas en más de 1.655 millones de euros, culminando el año con la compra de un edificio en Vancouver por 680 millones. De este modo, el fundador de Inditex posee la mayor inmobiliaria española, centrada en la compra y gestión de grandes edificios, con una cartera de activos inmobiliarios integrada fundamentalmente por edificios de oficinas, no residenciales.

Pontegadea cuenta con un modelo de negocio que se basa en la adquisición y gestión de edificios no residenciales -principalmente oficinas- ubicados mayoritariamente en los centros de las principales ciudades del mundo.