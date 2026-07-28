BBVA Research prevé un alza de precios de vivienda del 12% en 2026 y el 5,7% en 2027

Archivo - Promoción de VPO en Palmas Altas, como imagen de recurso - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

BBVA Research ha advertido este martes de que el desequilibrio entre oferta y demanda en el mercado inmobiliario español seguirá trasladándose a los precios, que crecerán un 12% en 2026 y un 5,7% en 2027.

En un informe publicado este martes, los expertos de BBVA Research han explicado que el volumen de compraventas seguirá siendo elevado y continuará encontrándose con una limitación de producto importante. En este contexto, el ajuste del mercado seguirá produciéndose a través de mayores precios, que volverán a crecer a tasas elevadas en 2026 y 2027.

De acuerdo con el análisis del servicio de estudios de BBVA, la persistencia de las tensiones comerciales internacionales supone un riesgo adicional, al elevar la incertidumbre sobre los costes de construcción. Otros factores como la falta de mano de obra o el bajo crecimiento de la productividad continuarán presionando al alza los precios.

LAS VENTAS CAERÁN ESTE AÑO UN 7,3%

De su lado, y a pesar de las condiciones favorables para la demanda, BBVA Research estima que las ventas de viviendas caerán el 7,3% en 2026 y mostrarían un leve avance en 2027 (0,6%), en un contexto en el que los tipos de interés seguirán siendo relativamente reducidos.

Según los expertos, la compra de extranjeros continuará siendo relevante, en parte, gracias a la incertidumbre geopolítica, si bien las restricciones de oferta seguirán limitando el avance de las transacciones.

LOS VISADOS DE VIVIENDA CRECERÁN 10,1% EN 2026 Y 12,6% EN 2027

Por su parte, los expertos prevén que los visados de vivienda crecerán un 10,1% en 2026 y un 12,6% en 2027. Se espera que esto lleve la inversión en construcción residencial al 5,7% del PIB en 2026 y al 6% del PIB en 2027.

Las viviendas iniciadas se situarán en las 153.000 en 2026 y las 170.000 en 2027, frente a las 139.000 de 2025. Esto supondrá un aumento de la oferta.

No obstante, la producción será inferior al número de hogares creados en ambos años (223.000 y 217.000 respectivamente), por lo que el déficit de vivienda continuará aumentando. En concreto, se estima un déficit de 807.000 viviendas en 2026 y de 885.000 en 2027.

EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA NO CORREGIRÁ EL DÉFICIT

Para BBVA Research, el Plan Estatal supone un avance, pero no corregirá por sí solo el déficit de vivienda. Destaca la mayor dotación presupuestaria, el cambio estructural hacia un parque público permanente y las medidas para potenciar la industrialización, la urbanización de suelo y la transparencia del mercado, que pueden favorecer la construcción a medio plazo.

Sin embargo, los recursos siguen siendo escasos para corregir el déficit residencial y su efectividad está sujeta a la coordinación institucional y a la capacidad de movilizar inversión privada.