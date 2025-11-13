Bruselas presentará en diciembre un plan de vivienda con medidas a nivel europeo, nacional y local

Archivo - El comisario de Energia y Vivienda, Dan Jorgensen, durante una rueda de prensa en el Parlamento Europeo en Estrasburgo. - Valentine Zeler/European Commiss / DPA - Archivo

BRUSELAS 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Europea ha confirmado este jueves que antes de la próxima cumbre de jefes de Estado y de Gobierno en diciembre presentará un plan para abordar la cuestión de la escasez y el alza del precio de la vivienda en Europa, apuntando a que tienen que trabajar de forma conjunta las instituciones europeas, nacionales y locales.

"Antes de Navidad, el 16 de diciembre, presentaremos un nuevo plan sobre cómo abordar la cuestión de la vivienda y cómo proponemos avanzar en esta labor combinando los esfuerzos a nivel europeo, nacional y también local", ha afirmado el comisario de Comercio, Maros Sefcovic, en un debate en el Parlamento Europeo.

Según ha expuesto, los tres niveles institucionales tienen que estar implicados y trabajar juntos para abordar una problemática que es "la cuestión número uno para muchos jóvenes". "Esa es la cuestión que tienen en cuenta cuando deciden formar una familia. Y creo que, para el futuro de la juventud europea, este es uno de los problemas cruciales que hay que abordar", ha afirmado.

Hace semanas el responsable europeo de Energía y Vivienda, Dan Jorgensen, ya avanzó que la UE tiene que barajar todas las herramientas a su disposición para abordar la crisis de vivienda y abogó por un plan que "duplique" el apoyo a esta materia en el marco de la política de Cohesión. Todo con la idea de facilitar que los Estados miembros, las ciudades y las regiones destinen más fondos de la UE a la política de vivienda.

El comisario danés también ha defendido flexibilizar las restricciones al gasto nacional para elevar el gasto en vivienda y valora una nueva legislación que ponga coto a los alquiler de corta estancia, un asunto "complejo" pero que considera que hay que abordar "con firmeza y justicia".