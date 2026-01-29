La compraventa de viviendas cayó un 2,4% en noviembre, hasta las 61.217 unidades, según los notarios

La compraventa de viviendas según los notarios - EPDATA

MADRID 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas cayó un 2,4% en noviembre en comparación al mismo mes del año anterior, hasta las 61.217 unidades, mientras que la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 6,5%, hasta las 32.138 operaciones, según datos del Consejo General del Notariado.

Por su lado, el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.937 euros por metro cuadrado, registrándose un ascenso del 6,3% interanual, con especial avance en Castilla-La Mancha (+22,3%), Asturias (+19,5%) y Región de Murcia (+19%).

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos disminuyeron un 4,4% interanual, alcanzando las 45.944 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 4,2% interanual, hasta las 15.273 transacciones.

Respecto a los precios de los pisos, tuvieron un ascenso del 7,2% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.226 euros por metro cuadrado, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.442 euros, un 5,3% más.

LA COMPRAVENTA CRECIÓ EN OCHO CC.AA.

La compraventa de vivienda creció en ocho comunidades autónomas y se redujo en las nueve restantes. Por orden, los avances en el número de transacciones se dieron en Navarra (+10,4%), Extremadura (+5,2%), La Rioja (+4,2%), Castilla-La Mancha (+2,9%), Andalucía (+2,7%), Castilla y León (+2,1%), Cataluña (+0,9%), País Vasco (+0,2%).

En el lado contrario, se registraron caídas en Comunidad de Madrid (-14,3%), Islas Baleares (-13,9%), Cantabria (-10,3%), Islas Canarias (-7,9%), Asturias (-6,7%), Galicia (-6,4%), Comunidad Valenciana (-4,1%), Región de Murcia (-0,1%) y Aragón (-1,2%).

LOS PRECIOS SÓLO CAEN EN CASTILLA Y LEÓN

En 16 autonomías se registró un encarecimiento en el precio de la vivienda, con los mayores avances en Castilla-La Mancha (+22,3%), Asturias (+19,5%), Región de Murcia (+19%), Comunidad Valenciana (+12,7%), y Cantabria (+11%).

Detrás de ellas, estuvieron Cataluña (+9,7%), País Vasco (+9,4%), Islas Baleares (+9,1%), Comunidad de Madrid (+9,1%), Islas Canarias (+7,7%) y Aragón (+7,5%).

En cambio, los precios de la vivienda registraron retrocesos sólo en Castilla y León (-1%).

AUMENTO DE LOS PRÉSTAMOS PARA LA ADQUISICIÓN A LA VIVIENDA

Los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 6,5% interanual, hasta las 32.138 operaciones, mientras que la cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 9,7% interanual, alcanzando los 178.332 euros en promedio.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 52,5%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,4% del precio.

Los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron en 14 autonomías, pero tuvieron descensos en Cantabria (-6,5%), Aragón (-4,1%) y Castilla y León (-1,2%).

Las comunidades cuyas tasas superaron la media nacional fueron: Navarra (+17,4%), La Rioja (+17,3%), Castilla-La Mancha (+15,5%), Cataluña (+12,6%), Comunidad Valenciana (+10%), Extremadura (+10%) y País Vasco (+7,2%).

En cuanto a la cuantía promedio de los nuevos préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, la evolución siguió siendo dispar por autonomías, pues creció en 14 comunidades y decreció en las tres restantes.

Destacaron los aumentos en Castilla-La Mancha (+23,4%) y Galicia (+21,9%) y el retroceso en Islas Canarias (-3,8%) y País Vasco (-0,6%).