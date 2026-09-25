La compraventa de viviendas retoma los descensos tras bajar un 5,1% en julio, con 61.417 operaciones

La compraventa de viviendas - EPDATA

MADRID, 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La compraventa de viviendas bajó en julio un 5,1% respecto al mismo mes de 2025, hasta un total de 61.417 operaciones, su mayor cifra desde el pasado mes de octubre, según ha informado este viernes el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el descenso registrado en el séptimo mes del año, la compraventa de viviendas retoma los descensos después de la subida del 1,6% que registró en junio.

El retroceso interanual de la compraventa de viviendas en julio fue consecuencia de la disminución de las operaciones sobre viviendas nuevas en un 1,4%, hasta las 13.289 operaciones, así como de las realizadas sobre viviendas de segunda mano, que bajaron de manera más pronunciada, un 6,1%, hasta las 48.128 operaciones.

El 93,8% de las viviendas transmitidas por compraventa en julio fueron viviendas libres y el 6,2%, protegidas. En concreto, la compraventa de viviendas libres sumó 57.607 operaciones, un 4,4% menos que en julio de 2025, en tanto que la compraventa de viviendas protegidas se desplomó un 14,4%, hasta un total de 3.810 transacciones.

En tasa intermensual (julio sobre junio), la compraventa de viviendas aumentó un 3,6% tras incrementarse tanto las operaciones sobre viviendas usadas (+3,5%) como las compraventas de viviendas nuevas (+4,1%).

En los siete primeros meses del año, la compraventa de viviendas acumula un retroceso del 3%, con caídas del 2,6% en las operaciones sobre viviendas nuevas y del 3,1% sobre viviendas usadas.

(((HABRÁ AMPLIACIÓN)))

---------------------

Contenido multimedia:

Gráfico interactivo: Evolución de la compraventa de viviendas en España, según el INE

Url de inserción: https://www.epdata.es/evolucion-de-la-compraventa-de-viviend...

---------------------