El consumo de cemento cae un 0,2% en España hasta febrero por los temporales de lluvias

Archivo - Un parque prehomo en una planta cementera - OFIEMEN - Archivo

MADRID 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consumo de cemento en España acumulado entre enero y febrero de 2026 asciende a 2,4 millones de toneladas, lo que supone un retroceso del 0,2% respecto al mismo periodo del año pasado, según la Estadística del Cemento del Ministerio de Industria y Turismo.

La agrupación de fabricantes de cemento Oficemen explica que esta ralentización del consumo en el arranque del año se está viendo muy influida por las fuertes precipitaciones, ya que enero y febrero fueron dos de los meses más lluviosos de los últimos 47 años.

Respecto a las cifras del año móvil (de marzo de 2025 a febrero de 2026), el consumo acumulado aún registra un crecimiento del 10,6%, hasta los 16,7 millones de toneladas.

Las exportaciones cayeron un 9,8% en los dos primeros meses del año, con unas ventas exteriores de 542.887 toneladas, y un 10,6% en los últimos doce meses, hasta las 4,4 millones de toneladas.

En cuanto a las importaciones, fueron de 125.500 toneladas entre enero y febrero, un 42% menos que hace un año, y de 2,3 millones en el año móvil, un 52% más.