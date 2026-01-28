Danosa Group refuerza su presencia internacional en Marruecos, Portugal y Colombia

Danosa Group continúa impulsando su crecimiento y expansión fuera de España. - DANOSA

MADRID 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Danosa Group, empresa fabricante de productos para la construcción sostenible, sigue avanzando en sus objetivos de crecimiento y expansión ampliando su presencia en mercados clave como Marruecos, Portugal o Colombia.

La compañía ha explicado en un comunicado que las inversiones realizadas en los dos últimos años, que ascienden a más de 30 millones de euros, han sentado las bases para impulsar los principales pilares estratégicos como la expansión a mercados internacionales o la mejora del servicio.

Gracias a ello, la compañía ha reforzado su presencia fuera de España con la puesta en marcha de una nueva capacidad industrial en Marruecos, reforzando su posicionamiento en el norte de África y para abordar futuras ampliaciones industriales en la región.

De forma paralela, la empresa continúa creciendo notablemente en Portugal, donde la ampliación de su fábrica ha reforzado tanto su capacidad productiva como su desarrollo comercial.

Danosa, además, ha dado recientemente un importante paso en Latinoamérica con la constitución de la filial SealCore S.A.S., fruto del acuerdo alcanzado entre Danosa Andina como socio mayoritario y el fabricante colombiano de productos de impermeabilización líquida, PolyKoat.

"Las inversiones realizadas en los últimos años nos permiten afrontar con confianza nuestra hoja de ruta de crecimiento, reforzar nuestra presencia fuera de España y seguir ampliando nuestras capacidades y eficiencia operativa", ha subrayado el CEO de Danosa Group, Alberto del Río.