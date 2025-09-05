Díaz, sobre el alza del precio de la vivienda: "Los fondos buitre se están apropiando de nuestras ciudades"

Afirma que hay que tomar medidas fiscales "y de todo tipo" para que esto no suceda y bajen los precios

MADRID, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha afirmado este viernes que el repunte de los precios de la vivienda es un "gravísimo problema", que genera "desafección social" y ante el que hay que tomar medidas "inmediatas y mediatas" para impedir la intervención de "los fondos buitre" en el mercado inmobiliario.

"Los fondos buitres se están apropiando de nuestras ciudades y hay que tomar medidas fiscales y de todo tipo para que esto no suceda", ha defendido Díaz en una entrevista con RNE recogida por Europa Press.

Ante los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), que reflejan un alza del precio de la vivienda libre del 12,7% interanual en el segundo trimestre, el mayor aumento en 18 años, la ministra ha insistido en que deben tomarse medidas públicas para bajar los precios.

"La mediana salarial en España son 1.600 euros al mes. La vivienda es un problema hoy, no en Madrid como venía siendo habitual o en Barcelona, es un problema hoy en toda España. Hay que tomar medidas inmediatas y medidas mediatas", ha subrayado Díaz.

Así, ha señalado que, de manera inmediata, hay que rebajar los precios del alquiler y, en cuanto a las medidas mediatas, ha recordado que se está trabajando en tener un parque público de alquiler social.

"Las medidas inmediatas tienen que ver con la bajada de los precios del alquiler, tienen que ver con la bajada de la especulación, tienen que ver con que los fondos buitres se están apropiando de nuestras ciudades", ha apuntado Díaz, que ha añadido que en Galicia "el alquiler turístico y de temporada lo está destrozando todo".

"El proyecto de este país no puede ser decirle a un joven que tiene que compartir piso con tres personas", ha remarcado Díaz, que ha indicado que, en la mejor de las situaciones, un joven tiene hoy en España, en el caso por ejemplo de una ingeniería, de 1.500 euros mensuales por convenio.

Asimismo, la ministra ha criticado a las comunidades autónomas gobernadas por el PP por no querer aplicar la Ley de Vivienda para bajar los precios. "Le han dicho a su ciudadanía que se niegan a aplicar esa ley, no sólo Madrid, también el resto de las comunidades autónomas y esto es el grave problema que tenemos en nuestro país", ha afirmado.

CRITICA LAS LECTURAS NEGATIVAS DEL EFECTO DE LA IA SOBRE EL EMPLEO

En otro orden de cosas, la ministra ha criticado que se haga una lectura "distópica" sobre los efectos en el empleo de la Inteligencia Artificial (IA) y la emergencia climática y se hable de la destrucción de "millones" de puestos de trabajo en el mundo, como hizo el Fondo Monetario Internacional (FMI) en uno de sus últimos informes.

"La emergencia climática y la Inteligencia Artificial se están utilizando por la extrema derecha y por muchas instituciones como una lectura distópica cuando lo que tenemos que proyectar en el mundo es lo contrario, es decir, dar esperanza", ha dicho Díaz.

La ministra ha defendido que lo que hay que propiciar es un efecto sustitución en el empleo. "Hay puestos de trabajo que van a ser eliminados y está bien que se eliminen porque son muy duros, pero a la vez esa Inteligencia Artificial y esa emergencia climática va a generar otros muchos puestos de trabajo que además generan valor añadido", ha abundado.

"Yo soy una absoluta entusiasta, lo saben los sindicatos y los empresarios, del uso de la Inteligencia Artificial y de la legislación climática sin miedos, porque parte del factor negacionista tiene que ver con que le transmitimos a la ciudadanía el horror, y la gente tiene miedos, la gente necesita seguridades. Si la lectura que se hace del cambio climático es que todo es malísimo y nos vamos a morir todos y todo es una catástrofe, provocamos un efecto en la ciudadanía terrible. Creo que no es esto, que esto es en positivo, que justamente la Inteligencia Artificial concita y crea muchos miles de puestos de trabajo", ha subrayado.