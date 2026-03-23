Díaz llama "clasistas" a PP, Vox y Junts y les pide no tumbar el decreto del alquiler dentro de 30 días

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha criticado la actitud de PP, Vox y Junts, cuyos proyectos políticos ha tachado de "clasistas y racistas", y les ha instado a no tumbar el Real Decreto-ley de vivienda aprobado el pasado viernes, que incluye medidas como la prórroga extraordinaria y automática durante un máximo de dos años de todos los contratos de alquiler cuya finalización esté prevista para este año 2026 y para 2027.

La prórroga de dos años de los contratos de alquiler será de aquellos que acaben entre el 21 de marzo de este año y el 31 de diciembre de 2027.

Díaz, en declaraciones a RNE recogidas por Europa Press, ha afirmado que la votación para la convalidación de esta norma se votará "dentro de 30 días", es decir, que se agotará el plazo de un mes para su convalidación y mientras tanto, seguirá en vigor.

Así, la vicepresidenta segunda ha instado este lunes a todas las personas que puedan acogerse a esta prórroga que la soliciten para que se mantengan sus actuales condiciones.

"Porque si no es así, le pueden revalorizar su contrato de arrendamiento a un precio, no del 2%, sino del 20%, del 30%, del 40% o de hasta el 50%, como están pasando en todas las ciudades de mi país. Por tanto, le pido a la ciudadanía que está en estas condiciones que inste la prórroga", ha subrayado.

También ha emplazado a los sindicatos, a los sindicatos de inquilinos, a las organizaciones ecologistas y feministas, a todas las formaciones políticas, que se movilicen "porque lo que no puede ser es la indecencia de que esta medida, estando en guerra, sea tumbada dentro de 30 días".

En este sentido, Díaz ha advertido a "las tres derechas, se llamen Junts, PP o Vox", que si tumban la convalidación del decreto de vivienda, "les saldrá caro".

"El proyecto de las tres derechas, que hay una transmutación en las mismas, no sólo es racista, que lo es, es que es clasista. PP, Junts y Vox tienen que explicar por qué hacen daño a la ciudadanía en nuestro país (...) Uno coge un real decreto ley y se transforma en proyecto de ley y lo negocia. Y dice, pues mire, a mí este artículo no me gusta, mejoro, lo matizo, pero es que no vamos de esto. Es que va de una política, de una concepción que es absolutamente destructiva. Yo lo siento, uno se mide por lo que vota y por lo que hace", ha afirmado la ministra.

LA VIVIENDA, OBJETO DE CHOQUE DENTRO EL GOBIERNO

La titular de Trabajo ha insistido en que hay una "discrepancia manifiesta" con el PSOE sobre cómo resolver el problema de vivienda" que se viene arrastrando desde hace tiempo.

En este sentido, ha precisado que los dos partidos del Gobierno comparten el diagnóstico sobre cuál es el principal problema de este país pero no están de acuerdo en cómo abordarlo. En su opinión, el PSOE sigue anclado en soluciones de los años 90, con desgravaciones fiscales, mientras que Sumar insiste en la intervención del mercado.

No obstante, ha insistido en que "no fue tan grave la cosa, ni mucho menos" en lo que se refiere a la discusión que mantuvieron el pasado viernes y que retrasó el inicio del Consejo de Ministros extraordinario que debía aprobar las medidas anticrisis y ha celebrado que el objetivo que perseguían los ministros de Sumar con el decreto de vivienda, que entrara en vigor, se ha conseguido.

CAMPAÑA DE PRESIÓN PARA APROBAR EL DECRETO DE VIVIENDA

En la misma línea que Díaz, el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha hecho un llamamiento este viernes a que se haga la "mayor campaña de presión" para que el Congreso vote a favor del decreto de vivienda.

El ministro de Sumar se ha pronunciado así en una entrevista en TVE, recogida por Europa Press, donde ha advertido de que la gente sabrá quien está del lado de la ciudadanía y quien está del lado "de una clase rentista que se está forrando" si votan en contra de que los contratos de alquiler se prorroguen dos años más.