El distrito de Salamanca en Madrid es el más caro para comprar vivienda en España, según Idealista

MADRID 23 Dic. (EUROPA PRESS) -

El distrito madrileño de Salamanca lidera la lista de las zonas más caras para comprar vivienda en España, con un precio medio de 9.950 euros por metro cuadrado, según un estudio de idealista.

Por provincias, la de Baleares domina el ranking nacional al situarse en ella seis de los distritos más costosos de España, gracias al impulso constante de la demanda residencial internacional.

Costa d'En Blanes, en el municipio de Calvià, ocupa la segunda posición de la lista con 9.677 euros por metro cuadrado, mientras que el Puerto de Andratx se sitúa en tercer lugar, con 8.921 euros.

El distrito de Chamberí en la capital registra la mayor subida interanual de todo el ranking con un repunte del 21,2% hasta fijar un máximo histórico de 8.695 euros.

La urbanización malagueña de La Zagaleta anota el mayor avance mensual de la comparativa, con un aumento del 3,4%, que eleva su valor medio hasta los 7.944 euros.

El distrito de Jesús en la localidad de Santa Eulalia del Río, en Ibiza, marca un récord de 8.353 euros, al tiempo que Cas Català en Calvià protagoniza la mayor caída mensual, con un descenso del 3,5%.