El precio de la vivienda usada en España cae un 7,4% en 2013, según idealista.com

Publicado 26/12/2013 11:38:27 CET

MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en España suaviza su caída y experimenta un descenso del 7,4% durante 2013, hasta dejar el metro cuadrado en 1.734 euros de media, según el último índice de precios de idealista.com.

El portal inmobiliario ha destacado que el 96,5% de los municipios analizados ha visto cómo los precios de la vivienda bajaban durante este año. Al jefe de estudios de idealista.com, Fernando Encinar, le "sorprende" ver el optimismo con que se cierra 2013, "un año en el que no hay datos que objetivamente hagan pensar que los precios han tocado suelo y que se pueda hablar de recuperación del sector".

"El 'stock' de viviendas no se reduce, la demanda nacional es reducida y no consigue financiación y el inversor extranjero llega a cuenta gotas. Mientras estos factores no mejoren, los precios seguirán siendo la única palanca capaz de reactivar el mercado, y la creciente sensación de euforia puede ralentizar el ajuste y retrasar la recuperación", ha añadido Encinar.

El índice refleja un "balance negativo" en el precio de los inmuebles de segunda mano en todas las comunidades autónomas. Los mayores decrementos se han producido en La Rioja, donde en los últimos doce meses los precios han caído un 14,4%, seguida de Cantabria (-11,6%) y Castilla la Mancha (-11,4%). Por contra, la menor bajada ha sido la de Madrid (-3,9%), la única Comunidad de toda España con bajadas por debajo del siete por ciento.