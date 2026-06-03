Archivo - El esfuerzo para pagar un alquiler supone un 36,85% del salario frente al 22,65% de hipoteca, según IAhorro. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

El esfuerzo de un hogar medio español para el pago de un alquiler alcanza el 36,85% de su renta neta, frente al 22,65% que supone el pago de una cuota hipotecaria, según un estudio del asesor hipotecario iAhorro, que denuncia que esta disparidad "impide a miles de ciudadanos la acumulación de capital, convirtiendo el arrendamiento en una carga financiera superior a la propiedad".

Para iAhorro, estos datos, correspondientes al mes de mayo, constatan que el esfuerzo económico de las familias españolas para pagar su vivienda, ya sea la hipoteca o el alquiler, supone una "situación crítica".

En el caso de comprar una casa, iAhorro señala que el esfuerzo requerido para la adquisición de una vivienda mediante un préstamo hipotecario también se aleja de la realidad para muchos ciudadanos, ya que una entidad bancaria suele conceder el 80% (el 90% o el 100% en casos concretos y dependiendo la comunidad autónoma), por lo que se requiere un ahorro de entre el 20% y un 10% adicional de gastos para cubrir impuestos, notaría y la tasación de la vivienda.

"El esfuerzo de comprar una vivienda es menor porque hemos restado un 20% del valor de compraventa que los usuarios tienen que tener ahorrado. Además, si la hipoteca es fija no hay subidas mensuales como sí pasa en los alquileres. En el lado contrario, tener una casa en propiedad también conlleva otros gastos como el pago de los seguros o del IBI", ha explicado Laura Martínez, portavoz del asesor y comparador hipotecario iAhorro.

Según los datos del último barómetro del Centro de Investigación Sociológico (CIS), el acceso a la vivienda es el "principal problema" para el 41,3% de los españoles.

En las principales capitales y en "zonas tensionadas", este porcentaje significa una parte sustancial del salario medio de los hogares, dificultando el ahorro, especialmente entre los más jóvenes.

Las zonas de "alta demanda" de compra como Cataluña, la Comunidad de Madrid y País Vasco muestran diferenciales de esfuerzo económicos superiores a los 15 puntos porcentuales en el caso de la compra, convirtiendo ésta en la "única vía lógica" para un ahorro doméstico real.

En cuanto a las zonas tensionadas Baleares se posiciona como el caso más "crítico", con la compra en un 36,90% del sueldo medio (44.457 euros al año) frente al 39,57% del esfuerzo del alquiler.

"En Baleares el suelo está tan tensionado que tanto el alquiler como la compra ya son inaccesibles para gran parte de sus ciudadanos", ha señalado Laura Martínez.

En conjunto, Martínez ha subrayado que "se necesita más oferta de vivienda tanto de alquiler como de compra para intentar revertir esta situación".