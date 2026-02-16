España se sitúa por primera vez como el país europeo más atractivo para la inversión inmobiliaria, según CBRE

Archivo - España alcanza el liderazgo europeo como destino preferido para la inversión inmobiliaria en 2026. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

España se ha situado por primera vez como el país más atractivo de Europa para la inversión inmobiliaria, alcanzando el primer puesto del ranking continental en 2026, según ha reflejado un estudio de CBRE.

El liderazgo de España viene precedido por un "fuerte" 2025, con más de 18.400 millones de euros de inversión (+31% interanual, máximo desde 2018), y con un crecimiento por encima de la media europea, según datos de CBRE.

De cara a 2026, el 'Real Estate Market Outlook' de CBRE prevé un nuevo aumento de la inversión en España de entre el 5 y el 10%, hasta un rango de 19.000 a 21.000 millones de euros, en un entorno de estabilidad monetaria y mejores condiciones de financiación.

El informe 'European Investor Intentions Survey 2026' ha mostrado las perspectivas de casi 700 inversores con base en Europa y ha confirmado una "creciente preferencia" por el sur del continente europeo.

El ranking ha situado España en la primera posición, seguida de Reino Unido, Polonia e Italia, respectivamente. Además, la sexta posición la ocupa Portugal.

El estudio también ha revelado que casi la mitad de los inversores 'cross border' han elegido España como su principal destino por potencial de retorno, apoyado en la fortaleza de su economía, una gran demanda residencial y la escasez de oferta en determinados segmentos.

Asimismo, por segundo año consecutivo, España vuelve a ser el único país con dos ciudades situadas entre las cinco más atractivas de Europa para los inversores internacionales, situando a Madrid en el segundo puesto por su gran tamaño de mercado y dinamismo económico y, a Barcelona, en la quinta posición del ranking.

La jefa de mercados de capitales de CBRE, Paloma Relinque, ha señalado que el capital internacional "ha venido para quedarse y esto refleja un cambio estructural en las preferencias de los inversores".

Con respecto a las preferencias sectoriales, el 'living' se ha consolidado como el sector "preferido" por los inversores europeos elegido por un 34% de los encuestados, seguido de logístico (25%), oficinas (13%) y 'retail' (12%).

Finalmente, el informe ha revelado que cerca de 9 de cada 10 inversores (89%) esperan que su actividad de compra aumente o se mantenga estable en 2026, mientras que un 83% anticipa que la actividad de venta aumentará o se mantendrá.