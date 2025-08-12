Fallece el empresario de la construcción Julio Sorigué a los 92 años

Es considerado uno de los pioneros del sector en España

LLEIDA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El empresario Julio Sorigué, fundador del grupo empresarial de construcción Sorigué y de la Fundación Sorigué y considerado uno de los pioneros del sector de la construcción en España, ha fallecido este martes, según ha confirmado la compañía en un comunicado.

Su despedida tendrá lugar este jueves 14 de agosto a las 11 horas en la Catedral Nueva de Lleida.

Nacido en 1933 en Cervera (Lleida), Julio Sorigué empezó a trabajar en el sector de la construcción en 1954 en Binefar (Huesca) y en 1968 fundó Sorigué S.A.U. en Lleida, que dio un salto relevante entre 2005 y 2006, con la compra del 100% de Acsa, hasta entonces propiedad de Agbar y que le hizo ser una de las constructoras de referencia en Catalunya y España.

Más allá de su trayectoria empresarial, en 1985 creó junto a su esposa, Josefina Blasco, la Fundación Sorigué, que alberga una de las colecciones de arte más importantes de España y que ha destacado en proyectos sociales, educativos y culturales en Lleida.

Asimismo, en 1992 también hizo realidad el Centro Ocupacional Fundació Sorigué, institución especializada en asistir a personas con discapacidad psíquica en Lleida.

RECONOCIMIENTOS

En 2010, recibió la Medalla al Trabajo Francesc Macià y posteriormente la Creu de Sant Jordi, ambos reconocimientos otorgados por la Generalitat de Catalunya.

Dos años después, fue galardonado con el premio Especial Prestigio de la Diputació de Lleida por sus 60 años de trabajo en el sector y también fue galardonado con la Medalla de Oro de la ciudad de Lleida en reconocimiento por su actividad empresarial.

ANA VALLÉS

La sobrina de Julio Sorigué y presidenta del grupo, Ana Vallés, ha resaltado la admiración personal y profesional de su tío: "El fallecimiento de Julio Sorigué supone un momento de gran dolor, ya no solo a nivel personal sino por la pérdida de un gran empresario al que, como muchas personas, he admirado profundamente".

"Su trayectoria profesional supone un referente para nuestro grupo y su legado perdurará en nuestra compañía a través del compromiso de todo nuestro equipo para seguir adelante con la misión que él inició. Continuaremos trabajando con la misma dedicación y pasión que nos inspiró, asegurándonos de que Sorigué siga siendo un referente de liderazgo y compromiso", ha concluido.