Gestha cree que la propuesta de alquileres del PSOE no logrará los objetivos previstos en zonas tensionadas

MADRID, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -

El sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) considera que los incentivos fiscales propuestos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para regular los alquileres "no lograrán los objetivos previstos en las zonas tensionadas", según se desprende del informe elaborado por la organización al que ha tenido acceso Europa Press.

De acuerdo con la propuesta de Ley de Vivienda del Ministerio de Movilidad, Transportes y Agenda Urbana, los propietarios que rebajen un 10% la renta del contrato en alquiler de su vivienda en zonas tensionadas tendrán derecho a una reducción del 90% sobre el rendimiento neto en su declaración del IRPF.

"Es de suponer que a los propietarios rebajarán, al menos, un 10% la renta del alquiler en las zonas tensionadas si les compensa el efecto real de la reducción del 90% en la base liquidable", comienzan apuntando los Técnicos.

Sin embargo, creen que la propuesta arroja una desventaja media para el propietario, que se calcula por la diferencia entre la rebaja de alquiler exigida y el ahorro fiscal por la reducción del 60% actual al 90% en el IRPF.

Según han explicado los Técnicos, esta reducción dependerá del tipo impositivo de cada contribuyente al disminuir la progresividad (que afecta a todas las rentas del trabajo o de la actividad económica) por el aumento de la reducción fiscal de las rentas del arrendamiento de vivienda.

"Esto no significa que individualmente a algún propietario concreto le pueda interesar, pero en términos medios la propuesta no les beneficia a los propietarios medios, por lo que la medida propuesta, tal como está conocida, no logrará los objetivos previstos en las zonas tensionadas", exponen los técnicos.

Además, como segunda conclusión, Gestha cree que las reducciones fiscales en la base aumentan la regresividad, pues "proporcionalmente benefician más a quien más gana".