El Gobierno amplía el alcance de la Línea de Avales para la primera vivienda de jóvenes y familias con menores

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MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno ha amplaido el alcance de la Línea de Avales del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana para la adquisición de primera vivienda de jóvenes y familiar con menores a cargo, gestionada por el Instituto de Crédito Oficial (ICO), al elevar los umbrales de renta de las personas que pueden acceder a esta medida.

De esta forma, la modificación busca adaptar los límites de ingresos de los potenciales beneficiarios a "la realidad del mercado residencial en cada territorio".

Para ello, se establece una modulación provincial del límite de renta, expresado en función del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM), para que la Línea pueda resultar más útil en las zonas donde la compra de vivienda exija un mayor esfuerzo económico y aportar a quienes necesiten apoyo para la entrada de su primera vivienda.

Así, con carácter general, el límite se mantiene en 4,5 veces el IPREM, equivalente a 37.800 euros brutos anuales por adquirente, y se eleva en algunas provincias en función del esfuerzo económico estimado para la adquisición de vivienda.

Sube hasta 5,5 veces el IPREM en Las Palmas, Navarra, Cantabria, Alicante, Cádiz, Pontevedra, Melilla, Ceuta, Valencia y Zaragoza; hasta 6,5 veces el IPREM en Álava; y hasta 7,5 veces el IPREM en Madrid, Barcelona, Girona, Málaga, Illes Balears, Santa Cruz de Tenerife, Bizkaia y Gipuzkoa.

En caso de que la vivienda sea adquirida por dos personas, los ingresos de ambos adquirentes no podrán superar, en conjunto, la suma del límite establecido para cada uno de ellos. Además, se mantienen los factores de mejora previstos para familias con menores a cargo, lo que supone que el límite de ingresos se incrementará en 0,3 veces el IPREM por cada menor y, en el caso de familias monoparentales, podrá incrementarse en un 70% adicional.

También se amplía el límite de patrimonio neto de los adquirentes, pasando de 100.000 a 150.000 euros.

Esta iniciativa se enmarca en el conjunto de medidas impulsadas por el Gobierno para facilitar el acceso a la vivienda, en línea con los objetivos del nuevo Plan Estatal de Vivienda. Estas actuaciones combinan iniciativas dirigidas a ampliar la oferta de vivienda asequible con instrumentos de financiación como estos avales.

FACILITAR EL ACCESO A LA VIVIENDA

La Línea de Avales está dirigida a personas que disponen de capacidad para afrontar el préstamo hipotecario, pero que encuentran dificultades para reunir el ahorro inicial necesario para adquirir una vivienda.

El aval contribuye a que el importe del préstamo hipotecario concedido por la entidad financiera pueda llegar a igualar el valor de tasación o el precio de adquisición de la vivienda. El aval puede cubrir hasta el 20% del préstamo hipotecario, porcentaje que podrá elevarse hasta el 25% cuando la vivienda adquirida disponga de una calificación energética D o superior. El aval es gratuito tanto para los adquirentes de la vivienda como para las entidades financieras.

Los jóvenes que soliciten esta medida no podrán tener más de 35 años en la fecha de formalización del préstamo hipotecario. En el caso de familias con menores a cargo, no se aplica límite de edad.

El plazo para formalizar los préstamos hipotecarios acogidos a esta Línea finalizará el 31 de diciembre de 2027.

Las personas interesadas pueden solicitar la financiación en cualquiera de las entidades de crédito adheridas a la Línea de Avales. La información completa sobre la Línea, los nuevos límites de renta aplicables por provincia y el resto de condiciones está disponible en la página web del ICO.