El Gobierno incorpora los datos de Guipúzcoa en el índice de precios de referencia para el alquiler

MADRID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este martes una Resolución del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana por la que se actualizan los datos y metodología del Sistema estatal de referencia del precio del alquiler de vivienda (Serpavi), que por primera vez incorpora datos relativos a la provincia de Guipúzcoa (País Vasco).

De esta forma, se integran en la base de datos del sistema información de 38.044 contratos de arrendamiento de vivienda, alcanzando un total de más de 2,4 millones de datos anuales, "confirmándose un crecimiento del número de viviendas en alquiler del 4,97% en el contexto de la aprobación de la Ley por el Derecho a la Vivienda", ha destacado el Ministerio en un comunicado.

La resolución de la Secretaría de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, que entrará en vigor mañana miércoles, incorpora la posibilidad de determinar el rango de valores individualizados en viviendas situadas en Guipúzcoa.

De los 300 municipios declarados como zona de mercado tensionado en toda España, Donostia-San Sebastián, Irún, Zumaya, Rentería y Lasarte-Oria se encuentran en la provincia de Guipúzcoa. En ellos, ya se aplicaban las medidas recogidas en la Ley de Vivienda para la contención de precios del alquiler.

Ahora, además, se establece un rango de precios de los alquileres para una zona o vivienda concreta, calculado a partir de los contratos declarados en los años previos y su evolución.

Este rango aplica a título orientativo a toda la ciudadanía, incluso en aquellos municipios no declarados como zonas tensionadas, y, además, se puede establecer como obligatorio para nuevos contratos o los contratos de grandes tenedores.