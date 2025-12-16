El Gobierno modifica límites de gasto del convenio con el ICO para la gestión de avales de primera vivienda

Archivo - Fachada del ICO. - ICO - Archivo

MADRID 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado el acuerdo por el que se autorizan los límites para adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros, con el fin de posibilitar al ministerio de Vivienda y Agenda Urbana la suscripción de una adenda al convenio con el Instituto de Crédito Oficial relativo a la gestión de avales para la adquisición de primera vivienda de jóvenes y familias.

Las modificaciones se justifican en la necesidad de adquirir compromisos de gasto con cargo a ejercicios futuros hasta el año 2038 para atender las comisiones de gestión y administración que deberá hacer frente el departamento de Isabel Rodríguez.

Se trata de un paso previo a posibilitar la suscripción de una adenda al convenio que, con fecha 23 de abril de 2024, fue suscrito entre el ICO y el ministerio.

Así, el compromiso máximo a adquirir se sitúa en los 4,45 millones de euros en 2026, aumenta hasta los 5,95 millones en 2027, hasta los 6,60 en 2028 y hasta los 6,90 en 2029. En los siguientes años, esta cifra se reduce hasta los 1,1 millones en 2030, hasta los 800.000 en 2021, 600.000 en 2032, 400.000 en 2033 y hasta los 50.000 en 2038.

La línea de avales para la cobertura parcial por cuenta del Estado de la financiación para la adquisición de la primera vivienda, destinada a residencia habitual y permanente por jóvenes t familias con menores a cargo por un importe máximo de hasta 2.500 millones de euros se autorizó el 28 de junio de 2023 mediante en Real Decreto-ley 5/2023, artículo 191 apartado 2.