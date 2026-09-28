Las hipotecas sobre viviendas caen un 3,5% en julio, su mayor bajada desde hace más de dos años

MADRID, 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

El número de hipotecas constituidas sobre viviendas bajó un 3,5% en julio respecto al mismo mes de 2025, hasta sumar 43.372 préstamos, lo que supone su mayor caída desde junio de 2024, según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Con el retroceso interanual de julio, la firma de hipotecas sobre viviendas retoma los descensos después de que en junio experimentase un avance del 10,8%.

El tipo de interés medio en los préstamos para vivienda se situó en julio en el 3,01%, por encima del 2,96% de junio y una cifra que no alcanzaba desde enero de 2025, ya que logró bajar en febrero de 2025 del 3% por primera vez en casi dos años.

Según Estadística, el plazo medio de los préstamos sobre vivienda se situó en 26 años en el séptimo mes del ejercicio. El importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas subió un 10,9% interanual en julio, hasta los 180.785 euros, el más elevado de la historia, mientras que el capital prestado aumentó un 7%, hasta superar los 7.841 millones de euros.

Algo más de un tercio de las hipotecas sobre viviendas, en concreto el 37,7%, se constituyó en julio a tipo variable, mientras que el 62,3% lo hicieron a tipo fijo. El tipo de interés medio al inicio fue del 2,97% para las hipotecas de tipo variable y del 3,03% para las de tipo fijo.

En tasa intermensual (julio sobre junio), las hipotecas sobre viviendas bajaron un 5,5% y el capital prestado disminuyó un 4,2%.

Por su parte, el importe medio de los préstamos hipotecarios sobre vivienda avanzó un 1,4% respecto al mes previo.

En los siete primeros meses del año, el número de hipotecas sobre viviendas se ha incrementado un 5,4%, con avances del 15,8% en el capital prestado y del 9,9% en el importe medio de los préstamos concedidos.

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