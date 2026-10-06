Idealista señala que la vivienda llega a las elecciones con precios un 74% por encima que en 2018

Gráfico del Índice de precios del alquiler y evolución. - IDEALISTA

MADRID 6 Oct. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada en España se ha incrementado un 74,4% desde junio de 2018, hasta alcanzar los 2.930 euros por metro cuadrado en septiembre, mientras el mercado llega a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre con los precios de venta y alquiler en máximos y la oferta de vivienda a la baja, según un análisis publicado por Idealista.

El análisis se publica después de que el Congreso rechazara el pasado viernes 2 de octubre los dos decretos de vivienda aprobados por el Gobierno, que incluían medidas como la suspensión de los desahucios, la regulación de los alquileres de temporada y de habitaciones, la prórroga indefinida de los alquileres y cambios en la fiscalidad de las viviendas vacías y segundas residencias.

Según Idealista, el precio de la vivienda usada registró en septiembre un incremento interanual del 11,8%, hasta los 2.930 euros por metro cuadrado, después de alcanzar en julio su máximo histórico, con 2.933 euros por metro cuadrado. Además, acumula 21 meses consecutivos de subidas anuales de doble dígito.

Desde junio de 2018, cuando el precio se situaba en 1.680 euros por metro cuadrado, la vivienda usada se ha encarecido un 74,4%. El incremento alcanza el 79% en Madrid, mientras que los precios se han más que duplicado en Valencia y rozan el 100% de subida en Málaga, Palma y Alicante.

En el mercado del alquiler, el precio medio alcanzó en septiembre los 15,1 euros por metro cuadrado al mes, un 5,6% más que un año antes, aunque registró un descenso trimestral del 0,4%. El máximo histórico se alcanzó en julio, con 15,3 euros por metro cuadrado al mes.

Desde junio de 2018, el precio medio del alquiler ha aumentado un 45,2%. Entre las principales ciudades, las subidas han sido del 74% en Málaga, del 65% en Palma, del 60% en Murcia, del 52% en Madrid y del 41% en Sevilla, mientras que Barcelona registra un aumento del 22%.

LA OFERTA DE VIVIENDA EN VENTA CAE MÁS DE UN 38%

Asimismo, el análisis de Idealista señala que el 'stock' de viviendas en venta ha caído más de un 38% de media en España entre el segundo trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2026.

Las mayores caídas se han registrado en A Coruña (-72%), Bilbao (-68%) y Vitoria (-66%), seguidas de Zaragoza (-60%) y Valencia (-59%). En Madrid, la oferta disponible ha disminuido un 16%, mientras que en Málaga lo ha hecho un 24%, en Girona un 25%, en Barcelona un 26% y en Palma un 33%.

Por su parte, la demanda relativa de vivienda en venta ha aumentado más de un 300% de media en España entre junio de 2018 y junio de 2026. En Lleida, A Coruña, Tarragona y Murcia se ha multiplicado por siete, mientras que en Vitoria lo ha hecho por seis.

En Málaga, la demanda se ha incrementado un 152% y en Madrid, un 84%. En Barcelona y Sevilla se ha multiplicado por tres.

LA OFERTA DE ALQUILER CAE CON FUERZA EN LAS ZONAS TENSIONADAS

En cuanto al mercado del alquiler, Idealista señala que la demanda relativa se ha multiplicado por cinco en España entre el segundo trimestre de 2018 y el mismo periodo de 2026. El incremento llega a casi diez veces en Barcelona y a más de 20 en Tarragona y Lleida.

Al mismo tiempo, la oferta de alquiler ha registrado fuertes descensos, especialmente en las zonas declaradas tensionadas. Barcelona acumula una caída del 84% respecto al segundo trimestre de 2018, seguida de San Sebastián (-76%), Bilbao (-72%), Lleida y Tarragona (-65%).

En Madrid, Valencia y Sevilla, la oferta de alquiler se ha reducido un 44% en estos ocho años, mientras que en Málaga el descenso ha sido del 7,5%.

El análisis de Idealista concluye su repaso de la evolución del mercado inmobiliario desde 2018 destacando el escenario de precios elevados, menor oferta y una demanda creciente tanto en compraventa como en alquiler.