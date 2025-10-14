Inés Sandoval, nueva directora general de Planificación y Evaluación del Ministerio de Vivienda

MADRID 14 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un real decrto, a propuesta del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, por el que se nombra directora general de Planificación y Evaluación a Inés Sandoval Tormo, en sustitución de Ana Berenguer Giménez.

Según ha informado el Gobierno a través de las referencias del Consejo de Ministros, Sandoval era, hasta la fecha, directora de Promoción y Colaboración en Sepes, impulsando proyectos de colaboración público-privada de vivienda.

Licenciada en Derecho por la Universidad de Castilla-La Mancha, con formación en Trabajo Social (UNED) y másteres en Asesoría Jurídico-Laboral (UDIMA) y Formación del Profesorado (UNIR), Sandoval ha desarrollado su trayectoria en la gestión pública y de vivienda en la Administración estatal, autonómica y local.

Fue directora general de Vivienda de Castilla-La Mancha y presidenta de la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Castilla-La Mancha (Gicaman), gestionando el patrimonio público de vivienda y suelo.

Entre 2015 y 2019 fue concejala en el Ayuntamiento de Toledo, con responsabilidades en empleo e igualdad, y cuenta con experiencia jurídica.