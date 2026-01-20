La inversión inmobiliaria en España crecerá entre un 5% y un 10% en 2026, según CBRE

Archivo - La inversión inmobiliaria en España crecerá entre un 5% y un 10% en 2026. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La inversión inmobiliaria en España crecerá entre un 5% y un 10% en 2026, según el informe 'Real Estate Market Outlook 2026' de CBRE, que anticipa un nuevo año de crecimiento en el sector inmobiliario español.

Un avance esperado, añade CBRE, tras el impulso registrado en 2025, que cerró con más de 18.400 millones de euros invertidos. Por lo tanto, destaca que el sector se moverá en un contexto "favorable", impulsado por la demanda interna, la estabilidad de los tipos de interés (en torno al 2%) y por la mejora de las condiciones de financiación.

La directora de mercados capitales de CBRE, Paloma Relinque, ha explicado que pese a la "incertidumbre" geopolítica y económica, España se encuentra en una "posición destacada" para captar capital en todos los segmentos, desde los tradicionales hasta los alternativos. Además, Relinque ha destacado que todo ello configura un 2026 "decisivo".

En cuanto a las previsiones para este año, según CBRE, las rentabilidades 'prime' se mantendrán estables en los principales segmentos. Por su parte, el 'living' seguirá siendo el motor esencial de la inversión inmobiliaria en España, impulsado por la creciente demanda de alquiler y el fuerte interés del capital institucional.

En sectores como 'Build to Rent', la inversión se dirigirá sobre todo a proyectos con componente asequible, mientras que las fórmulas alternativas como las residencias de estudiantes, continuarán expandiendo y diversificando el mercado. También las oficinas se han consolidado como un elemento clave en estas estrategias.

En cuanto a las inversiones en el sector hotelero, España se ha posicionado como uno de los mercados europeos "más atractivos" de Europa para invertir en esta actividad, con cuatro ciudades dentro del 'top 10' del 'European Hotel Destinations Attractiveness Index'. En el 'retail' también hay una tendencia positiva debido al impulso del consumo privado y unos niveles récord de turismo.

En definitiva, CBRE indica que la entrega de nuevos proyectos en 2026 ampliará la oferta y ayudará a mejorar la accesibilidad y responder a las nuevas preferencias habitacionales, con segmentos destacados como centros de datos, asistencia sanitaria, 'life sciences' o deportes, tras el avance de 2025.