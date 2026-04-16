Limitar al 2% la actualización del alquiler ahorrará a los hogares hasta 658 euros en dos años, según Sumar

Un cartel anunciando el alquiler de un piso - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La limitación extraordinaria del 2% en la actualización del alquiler permitirá a los hogares ahorrar entre 182 y 658 euros entre 2026 y 2027, pudiendo alcanzar cifras aún mayores en territorios tensionados, como la Comunidad de Madrid (867 euros) o Cataluña (790 euros), según cálculos de Sumar realizados a partir de los distintos escenarios de inflación planteados por el Banco de España en sus últimas proyecciones.

Sumar defiende que este ahorro será aún mayor para los hogares que prorroguen dos años sus contratos de alquiler, ya que a la limitación se suma lo que evitarán pagar al no hacer un nuevo contrato a precio de mercado, que el Ministerio de Consumo ya cifró en más de 1.730 euros al año.

La prórroga de las condiciones de los contratos de alquiler, ya en vigor, se votará el próximo 28 de abril en el Congreso para su convalidación. "Es responsabilidad de todas proteger a millones de inquilinos", defienden desde Sumar, que considera que topar el 2% la actualizació anual de los contratos de alquiler es una medida de contención "indispensable" para los hogares que viven en alquiler.

AHORRO PARA LOS HOGARES SEGÚN CADA ESCENARIO DE INFLACIÓN

El análisis realizado por Sumar para calcular cuánto se ahorrán los hogares con ese límite del 2% toma como referencia los contratos de arrendamiento vigentes cuya revisión anual sigue sujeta a la evolución del IPC, a diferencia de los nuevos contratos que pasen a regirse por el índice IRAV previsto en la Ley de Vivienda.

En un escenario adverso (inflación del 3,9% en 2026 y del 2% en 2027), Sumar estima que la indexación libre situaría la mensualidad mediana en 623,4 euros el primer año y rozaría los 636 euros el segundo. La aplicación del tope del 2% aseguraría un ahorro directo de 11,4 euros al mes en 2026 y de casi 12 euros mensuales en 2027.

Así, en total, la norma permitiría retener 276 euros en la economía de una familia mediana durante los dos años de vigencia, quedando la actualización contenida en 612 euros para 2026 y 624,2 euros para 2027.

En un escenario central (inflación del 3% en 2026 y del 2,5% en 2027), el alquiler libre escalaría a 618 euros y 633,5 euros, respectivamente, pero con el límite del 2% se garantizaría un ahorro sostenido de 6 euros al mes en 2026 y de 9,2 euros mensuales en 2027, lo que suma un acumulado de 182,5 euros por hogar en dos años. La actualización del alquiler se quedaría así en 612 euros para 2026 y 624,2 euros para 2027.

Por último, en un escenario severo (inflación del 5,9% para 2026 y del 3,2 % para 2027), la indexación libre de los contratos supondría un encarecimiento "drástico e inasumible" de la vivienda, de forma que la cuota mensual escalaría a 635,4 euros en 2026 y alcanzaría los 655,7 euros en 2027.

No obstante, aplicando el límite del 2%, la actualización se contendría hasta los 612 euros para 2026 y 624,2 euros para 2027, evitando que una familia mediana pague 23,4 euros más al mes en 2026 y 31,5 euros al mes en 2027. En el acumulado de los dos años, la norma retiene en los bolsillos de los inquilinos 658 euros.

Según Sumar, el efecto de esta limitación es aún mayor en aquellos territorios donde el esfuerzo financiero para pagar el alquiler "ya está al límite", como es el caso de la Comunidad de Madrid, donde un 43,1% de los hogares inquilinos destinan más del 30% de su renta disponible sólo a pagar el alquiler, sin contar el gasto en otros suministros del hogar; o Cataluña, donde este porcentaje es del 38,2%.