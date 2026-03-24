Lucas (Vivienda) valora que España cuenta con la capacidad de construir hasta 2,4 millones de viviendas

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, en la inauguración de Rebuild 2026. - MINISTERIO DE VIVIENDA Y AGENDA URBANA

MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, ha sostenido que España tiene la capacidad para desarrollar hasta 2,4 millones de viviendas gracias a sus 1.069 sectores urbanísticos, unas declaraciones realizadas en la inauguración del congreso Rebuild 2026.

Asimismo, Lucas ha indicado que estos sectores urbanísticos "o están en suelo urbano ya con su desarrollo completo y urbanizado, o con potencialidad de ser urbanizado en un tiempo corto o medio" y ha especificado que hasta 490.000 viviendas cuenta con las condiciones para empezar su "edificación inmediata" y que en "suelos con desarrollos urbanos en construcción son casi 250.000 viviendas".

El secretario de Estado ha defendido que España cuenta con lo necesario para iniciar este proceso, "suelo, planeamiento, capacidad y empresas", y que una de las necesidades en este momento es "buena coordinación entre administraciones y una óptima utilización de los recursos disponibles para garantizar el derecho a la vivienda de la Constitución".

"Desde este Ministerio y desde el Gobierno de España trasladamos nuestra mano tendida para colaborar, actuar, trabajar y conseguir los objetivos. Estoy convencido de que entre todos lo lograremos", ha aseverado Lucas.

El secretario del Ministerio de Vivienda ha reiterado las acciones que la cartera ha iniciado para impulsar la construcción a precios asequibles como la próxima aprobación del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, el PERTE de la industrialización de la construcción, la línea ICO de préstamos a promotores para construir vivienda asequible y el fondo soberano España Crece.

En el acto también se encontraban presentes el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero; la directora general de Agenda Urbana y Arquitectura, Maite Verdú, y el director general de Vivienda y Suelo, Javier Martín.