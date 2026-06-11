El número de viviendas protegidas aumentó un 74% en el primer trimestre, hasta las 5.215 unidades

Archivo - Promoción de VPO en Palmas Altas, como imagen de recurso - JOAQUÍN CORCHERO-EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

El número de calificaciones definitivas de vivienda protegida aumentó un 74,47% en el primer trimestre de 2026 con respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar las 5.215.

Este dato multiplica por nueve las viviendas protegidas finalizadas en un primer trimestre respecto a 2018, según se desprende de la estadística trimestral de 'Vivienda libre y vivienda protegida' del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana recogida por Europa Press.

Asimismo, en el primer trimestre se iniciaron 4.048 viviendas protegidas, la cifra más alta de los últimos 14 años y que supone un incremento del 24% respecto al mismo período del año anterior.

Por tipo de promotores, el 58,9%% del total de VPO (3.123) corrió a cargo de promotores privados, mientras que el 40,11% (2.092) fueron promovidas por entidades públicas (ya sea a través de planes autonómicos o estatales). Respecto al mismo periodo de 2025, las primeras aumentaron un 43,13%, mientras que las segundas fueron más del doble que las 800 de un año antes.

Por otro lado, el número de viviendas libres iniciadas en el primer trimestre alcanzó las 35.148, un 12,7% más que en los primeros tres meses del año anterior.

Desde el Ministerio de Vivienda han señalado que esta estadística "certifica el impacto del esfuerzo inversor" del Gobierno en materia de vivienda protegida y que en estos tres meses también se alcanzó el mejor dato de licitaciones de vivienda pública de la serie histórica.