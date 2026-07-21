El Observatorio de Seguro de Alquiler centrará su edición 2026 en el déficit anual de más de 100.000 vivienda

Javier Íscar, Presdiente de OESA - OESA

MADRID 21 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Observatorio Español de Seguro de Alquiler (OESA) celebrará su próxima jornada el 1 de octubre y centrará su edición de este año en corregir el desajuste anual de más de 100.000 viviendas entre hogares creados y viviendas construidas.

"Cada año faltan en España más de 100.000 viviendas respecto a los hogares que se crean, según el Banco de España, y OESA hará de ese desajuste el eje central de su edición 2026 para impulsar soluciones reales", ha informado la organización a través de un comunicado.

Para ello, el Observatorio reunirá a representantes de los principales partidos políticos, de las administraciones autonómicas y municipales, así como a promotores inmobiliarios y otros agentes del sector, para avanzar en propuestas concretas que ayuden a desbloquear el acceso a la vivienda en España.

Bajo el título "Soluciones desde el territorio: del estado al municipio", la mesa de debate de OESA se centrará en superar el bloqueo político, la fragmentación normativa y la inseguridad jurídica que, según el diagnóstico del Observatorio, están agravando la crisis residencial.

La jornada estará moderada por el presidente de la entidad, Javier Íscar, y pondrá sobre la mesa la necesidad de construir consensos institucionales estables que permitan incrementar la oferta de vivienda y recuperar equilibrio en el mercado.

Entre las medidas que OESA planteará en esta edición figuran incentivos fiscales al alquiler, como bonificaciones en el IBI para propietarios que sitúen sus rentas por debajo del precio de referencia; cesión de suelo municipal; reducción de la burocracia local para viviendas protegidas; e impulso de seguros públicos de impago.

Asimismo, el Observatorio propondrá extender fórmulas de flexibilidad urbanística ya aplicadas en algunos territorios, como la reconversión de locales y oficinas obsoletos en viviendas, el intercambio de edificabilidad por vivienda social o el impulso de líneas de avales públicos para jóvenes menores de 35 años.

OESA también defenderá la conveniencia de estudiar programas de intermediación autonómica que aporten seguridad al pequeño propietario y contribuyan a movilizar vivienda vacía hacia el alquiler asequible.