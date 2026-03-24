La oferta de alquiler cae un 61% desde 2020 y los precios suben un 40%, según idealista

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MADRID 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La oferta de viviendas en alquiler en España se ha reducido un 61% desde 2020, mientras que los precios han aumentado un 40% en el mismo periodo, en un contexto marcado por el fuerte incremento de la competencia entre familias, según un estudio publicado este martes por idealista.

El informe analiza la evolución del mercado del alquiler en los últimos cinco años, desde el inicio de la pandemia, cuando el estado de alarma provocó un aumento significativo del 'stock' disponible debido al parón de la actividad y la poca firma de contratos durante varios meses.

Ese incremento de la oferta, especialmente notable en los mercados más dinámicos, vino acompañado de una bajada de precios que incentivó a muchas familias a cambiar de vivienda o acceder al alquiler.

Sin embargo, cinco años después, el escenario ha cambiado de forma significativa. Así, muchas de las viviendas que salieron al mercado en 2020 regresan ahora con precios un 40% superiores, pero en un contexto de menor disponibilidad y mayor demanda.

Barcelona y Madrid lideran la caída de la oferta. Por ciudades, Barcelona registra la mayor reducción, con un descenso del 90% respecto a 2020, seguida de Granada (-76%), Palma (-75%) y Madrid (-73%). También destacan las caídas en San Sebastián, Las Palmas de Gran Canaria y Sevilla, todas ellas con retrocesos del 72%, así como Bilbao (-70%).

En el lado contrario, siete capitales presentan actualmente más oferta que hace cinco años, encabezadas por Cuenca (+113%), Ceuta (+67%) y Lugo (+35%).

La competencia se dispara en todas las capitales. La baja oferta de pisos disponibles ha intensificado la competencia por cada vivienda. Lleida y Palma lideran este incremento, seguidas de Burgos, Barcelona y Granada.

En Madrid, la competencia ha crecido notablemente en este periodo. Ninguna capital ha registrado descensos en este indicador, aunque los aumentos más moderados se han producido en Ceuta, Cuenca, Pontevedra, Lugo y Badajoz. La fuerte subida de precios se ha visto reflejada en Valencia, Alicante y Barcelona.

El aumento de la demanda junto a la caída de la oferta ha impulsado los precios al alza en todas las ciudades. Valencia encabeza las subidas, con un incremento del 82% en cinco años, seguida de Alicante (+73%), Segovia (+71%) y Barcelona y Palma (+63% en ambos casos).

También destacan los incrementos en Málaga (+62%), Santa Cruz de Tenerife (+58%), Guadalajara (+57%) y Madrid (+54%).

Por el contrario, las menores subidas se han registrado en Bilbao, San Sebastián y Melilla, con un aumento del 22%, seguidas de Huesca (+23%), Vitoria (+24%), Córdoba (+25%) y Pamplona (+26%).