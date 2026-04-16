Oficemen nombra a la ingeniera Elena Guede nueva directora general

Elena Guede - MANUEL FIESTAS MORENO

MADRID, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La junta directiva de la agrupación de fabricantes de cemento de España (Oficemen) ha nombrado a la ingeniera Elena Guede nueva directora general, según ha indicado en un comunicado este jueves.

Con este nombramiento, Guede, que releva en el cargo a Aniceto Zaragoza, quien ha desempeñado esta responsabilidad durante los últimos 20 años, se convierte en la primera mujer en asumir la dirección general de la organización, que el pasado año conmemoró su centenario.

Doctora en Ingeniería Química y Executive MBA, Guede cuenta con una "sólida y dilatada trayectoria profesional, estrechamente vinculada desde sus inicios al sector cementero".

RESPONSABILIDADES DE ALTA DIRECCIÓN EN LOS ÁMBITOS DE CALIDAD

A lo largo de más de tres décadas ha desempeñado responsabilidades de alta dirección en los ámbitos de calidad, medio ambiente, innovación, operaciones, sostenibilidad y estrategia empresarial, tanto en España como en entornos internacionales.

Inició su carrera profesional en 1995 en la fábrica de Cementos Lemona como jefa de laboratorio para posteriormente asumir distintas funciones de responsabilidad en las áreas de calidad y medio ambiente dentro de la compañía. Entre 2009 y 2013 ocupó diferentes cargos corporativos, entre ellos la coordinación de medio ambiente, y la dirección corporativa de Innovación y Calidad en Cementos Portland Valderrivas.

En 2013, tras la adquisición de Cementos Lemona por CRH, fue nombrada directora de la planta, convirtiéndose en la primera mujer en dirigir una fábrica de cemento en España. Posteriormente, en 2019, dio el salto a la dirección internacional dentro de CRH, donde asumió primero la responsabilidad de la dirección corporativa de calidad y lideró después, en los últimos cuatro años, la estrategia global de sostenibilidad y ambiental, social y gobernanza (ESG) en los 29 países en los que opera el grupo.

Además, posee experiencia como miembro de consejos de administración de distintas empresas, lo que "refuerza su perfil de liderazgo, visión estratégica y conocimiento del gobierno corporativo".

En esta nueva etapa al frente de Oficemen, Guede orientará su labor al impulso de los "grandes ejes estratégicos que marcarán el presente y el futuro de la industria cementera", entre los que destacan el avance hacia las cero emisiones netas, el desarrollo de la economía circular, la apuesta por la innovación y la digitalización o la dinamización de la competitividad del sector.

"Quiero agradecer a la Junta Directiva la confianza depositada en mí con este nombramiento", ha manifestado Guede, que ha añadido que asume el cargo "con mucha ilusión y con el compromiso de contribuir, desde el rigor y la visión de largo plazo, a una etapa marcada por la transformación del sector y por el objetivo de lograr la descarbonización en 2050".