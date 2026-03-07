Podemos lleva una reforma legal al Congreso para prohibir nuevas viviendas turísticas en grandes ciudades

La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, con una camiseta sobre la Constitución en la que se lee "Y cumplirla, ¿pa' cuando?" durante una rueda de prensa, en el Congreso de los Diputados, a 17 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Podemos ha registrado una reforma legal en el Congreso con la que propone una moratoria en la concesión de nuevas licencias de vivienda turística por cinco años en ciudades de más de 200.000 habitantes.

La reforma de la formación morada se plasma en una enmienda registrada a la proposición de ley de EH Bildu sobre control y regulación de la publicidad y contratación de los pisos turísticos, a la que ha accedido Europa Press.

Podemos quiere introducir una disposición transitoria segunda en la norma para vetar durante un periodo de cinco años desde la entrada en vigor de la norma nuevas licencias, autorizaciones o números de registro para alojamientos turísticos.

NUNCA POR ENCIMA DEL 2%

Además de esa propuesta, el partido integrado en el Grupo Mixto ha propuesto otra enmienda para que en las zonas tensionadas, las viviendas turísticas no puedan superar el 2% del parque total de viviendas.

A su vez, el partido de Ione Belarra propone que no puedan renovarse autorizaciones o licencias por la autoridad competente para el desarrollo de la actividad de la vivienda de uso turístico mientras el número de estas supero el porcentaje establecido previamente.