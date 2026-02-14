El PP presenta en el Congreso un plan para construir un millón de viviendas en los próximos cuatro años

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). - Eduardo Parra - Europa Press

MADRID, 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PP presentará esta semana en el Pleno del Congreso una iniciativa con una batería de medidas sobre la crisis de vivienda en España, donde se incluye una propuesta para generar las condiciones favorables en el mercado que permitan construir un millón de viviendas en los próximos cuatro años.

Se trata de una moción consecuencia de una interpelación urgente que el Grupo Popular dirigió en la última sesión plenaria a la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. La moción incluye hasta ocho puntos con diferentes propuestas sobre vivienda, siendo una de ellas la construcción de un millón de viviendas en las zonas de mayor demanda para eliminar así el déficit acumulado.

La iniciativa que se someterá a debate y votación insta al Gobierno a fomentar la colaboración público-privada en la promoción y construcción de viviendas y a poner a disposición del mercado todo el suelo público que tenga la Administración General del Estado para dedicarlo al alquiler de vivienda asequible, con un precio un 30% por debajo de la media del mercado.

Además de esta proposición no de ley, el Grupo Popular también ha registrado en el Congreso sus proposiciones de ley para reformar la Ley del Suelo y agilizar los trámites de construcción de vivienda y combatir la ocupación ilegal de inmuebles.

QUE LOS AYUNTAMIENTOS INVIERTAN EN VIVIENDA

Por otro lado, el partido que lidera Alberto Núñez Feijóo propone que los ayuntamientos puedan usar sus remanentes para invertir en vivienda asequible, propuesta que suscriben otras formaciones como Sumar o Esquerra Republicana (ERC), adaptando los plazos a las necesidades de construcción para que estas operaciones sean viables.

El PP también sugiere en su moción, recogida por Europa Press, elaborar un plan de reducción de trabas administrativas y de las reformas normativas necesarias, así como la centralización de la elaboración de informes sectoriales estatales en la delegación o subdelegación del gobierno, para que se reduzcan los plazos medios en la producción y suelo de diez a cuatro años.

En el plano fiscal, la formación incluye propuestas como bajar el IVA de adquisición de la primera vivienda nueva del 10% al 4%, permitir el fraccionamiento del IVA y del impuesto sobre transmisiones patrimoniales al ritmo del pago de la hipoteca y eliminar o bonificar el IRPF a los jóvenes durante los primeros cuatro años de su vida laboral.

Por último, el grupo parlamentario reclama al Gobierno apoyar a las familias en riesgo de pobreza o con importantes necesidades sociales que tienen problemas para pagar su vivienda y restablecer la seguridad jurídica perdida de los propietarios, no cargando sobre ellos la responsabilidad de atender estas situaciones, que debe asumir el Estado