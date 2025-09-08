El precio del alquiler crece un 15,53% en agosto, según pisos.com

Archivo - Cartel de alquiler en un edificio de la capital, a 27 de octubre de 2021, en Madrid, (España). - Alberto Ortega - Europa Press - Archivo

MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

La vivienda en alquiler en España cerró agosto con un precio medio por metro cuadrado de 13,69 euros, lo que supone una subida del 15,53% en relación con el mismo mes de 2024 y un incremento del 1,11% respecto a julio, según el último informe realizado por pisos.com.

"Antes, vivir de alquiler permitía ahorrar para, transcurridos unos años, dar el paso hacia la compra, algo que ahora es imposible", ha indicado el director de Estudios del portal inmobiliario, Ferran Font.

Para el portavoz del portal inmobiliario, las salidas se reducen al alquiler de una habitación en un piso compartido "o bien saltarse este paso intermedio y pasar a la propiedad desde la casa familiar de forma directa".

Asimismo, Font ha señalado que "el nivel de frustración de la demanda es notable, algo especialmente preocupante en la población más joven". En este sentido, ha remarcado que "la brecha generacional se agranda, ya que la desigualdad salarial fruto de la precarización laboral ofrece una realidad inmobiliaria difícil de asumir para la población por debajo de 30 años".

El director de Estudios de pisos.com ha apuntado que "más allá de las dificultades asociadas a las altas mensualidades, está la incertidumbre en cuanto a la estabilidad del propio alquiler".

"La proliferación de la inquiocupación lleva a los propietarios a buscar medidas de protección que no solo tienen que ver con garantizar el pago, sino con la propia configuración del contrato. Así, para esquivar los cinco años de prórroga obligatoria de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU), se opta por alquileres residenciales camuflados de alquileres temporales por debajo del año", ha expresado Ferran Font.

El informe mensual de pisos.com reveló que las regiones más caras para vivir de alquiler en agosto de 2025 fueron Madrid (21,53 euros por metro cuadrado), Baleares (18,50 euros) y Cataluña (15,83 euros), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (5,66 euros), Castilla y León (6,20 euros) y Extremadura (6,337 euros).

En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en País Vasco (2,80%) y, por el contrario, los únicos descensos se localizaron en Canarias (-0,38%) y Comunidad Valenciana (-0,01%).

Respecto al año pasado, País Vasco (30,46%) fue la que más subió. De acuerdo con el estudio, ninguna región se devaluó en el mes analizado.

BARCELONA, LA CAPITAL DE PROVINCIA CON EL ALQUILER MEDIO MÁS ALTO

Dentro de la clasificación de provincias por renta, el análisis evidencia que la primera posición fue para Madrid, con 21,53 euros por metro cuadrado, por delante de Barcelona (18,56 euros) y Baleares (18,50 euros).

En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación con 3,91 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Ávila (4,13 euros) y Soria (4,32 euros).

La provincia que más encareció sus alquileres en el último mes fue Zaragoza (3,05%), y, en cambio, la que más los abarató fue Almería (-2,70%).

De un año a otro, la mayor subida registrada fue la de Vizcaya (37,31%). La única provincia que se ajustó fue Santa Cruz de Tenerife (-0,79%).

En cuanto a las capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los inquilinos con 29,54 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (27,10 euros) y Donostia-San Sebastián (20,86 euros).

Por el contrario, Zamora fue la capital más barata con 7,23 euros por metro cuadrado, seguida de Palencia (7,30 euros) y Ciudad Real (7,40 euros).

Donostia-San Sebastián (3,78%) protagonizó las subidas mensuales, mientras que Logroño (-3,61%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a agosto de 2024, Tarragona (23,13%) lideró los incrementos y el mayor recorte lo arrojó Lleida (-17,82%).