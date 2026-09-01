El precio del alquiler en España desacelera su subida en agosto al 5,8%, según idealista

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MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio del alquiler en España subió un 5,8% interanual en agosto, hasta situarse en 15,1 euros por metro cuadrado, pero bajó un 0,9% respecto al mes anterior, según el último informe de precios publicado por idealista.

Todas las regiones experimentan subidas en sus rentas desde agosto del año pasado con la única excepción de País Vasco (-1,6%).

Aragón, con un alza del 10,2%, lideró los incrementos por comunidades autónomas, seguida de Asturias (+9,4%), Castilla-La Mancha (+8,8%), La Rioja (+7,5%), Castilla y León (+7,2%), Comunidad Valenciana (+6,4%), Extremadura (+6,3%) y la Comunidad de Madrid (+5,9%).

Por debajo del incremento medio nacional del 5,8% se encuentran Canarias (+5,3%), Andalucía (+4,8%), Murcia (+4,7%), Cantabria (+4,1%), Galicia (+3,9%) y Cataluña (+2,7%).

Los menores incrementos en los precios del alquiler se dieron en Baleares (+2,4%) y Navarra (+0,4%).

MADRID, BALEARES Y CATALUÑA, LAS CCAA MÁS CARAS PARA ALQUILAR

Según idealista, Madrid (21,5 euros por metro cuadrado), Baleares (20 euros) y Cataluña (15,9 euros) son las regiones con el precio más caro para alquilar una vivienda en España, seguida de Canarias (15,4 euros por metro cuadrado) y País Vasco (14,9 euros).

En el lado opuesto, con los precios más económicos, se sitúan Extremadura (7,8 euros por metro cuadrado) y Castilla-La Mancha (8,8 euros).

El informe refleja que hasta 47 capitales españolas analizadas por idealista registraron subidas interanuales en el precio del alquiler durante el mes de agosto, con sólo cuatro excepciones: San Sebastián (-4,8%), Vitoria-Gasteiz (-2,6%), Girona (-1,6%) y Bilbao (-0,1%).

El mayor incremento, por el contrario, se lo anotó Huesca (+15%), seguida de Huelva (+14,6%), Soria (+12,4%), Toledo (+11,8%), Zaragoza (+11,1%) y Oviedo (+11%). Castellón de la Plana (+10,9%), Guadalajara (+10,9%), Melilla y Palencia (+10,8% en ambos casos) completan el grupo de capitales en las que el alquiler ha subido a doble dígito.

LOS PRINCIPALES MERCADOS DEL PAÍS ELEVAN SUS PRECIOS

En los principales mercados del país, el comportamiento de los precios del alquiler ha sido alcista, con las únicas excepciones de San Sebastián y Bilbao. Así, el alquiler subió en Alicante (+7,3%), Palma (+5,9%), Madrid (+5,1%), Sevilla (+4,4%), Valencia (+3,5%), Málaga (+2,8%) y Barcelona (+0,7%).

Madrid se mantiene como la capital con los alquileres más caros, con un precio de 23,3 euros por metro cuadrado, seguida por Barcelona (20,2 euros), Palma (19,3 euros), San Sebastián (18,1 euros), Málaga (16,5 euros), Valencia (16,3 euros) y Bilbao (15,7 euros).

Por el contrario, Jaén y Cáceres (8,3 euros en ambos casos), son las capitales con las rentas más económicas.