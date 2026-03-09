El precio del alquiler sube en febrero un 12,7% frente al año pasado, según pisos.com

Archivo - Viviendas, pisos, recursos de compraventa y alquiler de viviendas en Oviedo. - EUROPA PRESS - Archivo

MADRID 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vivienda en alquiler en España ha registrado en febrero de 2026 un precio medio mensual de 14,45 euros por metro cuadrado, lo que supone un ascenso mensual del 0,77% y del 12,71% en términos interanuales, según el informe mensual de precios de alquiler elaborado por pisos.com.

"Los precios de alquiler no dejan de subir, la oferta se reduce y el acceso a una vivienda bajo esta fórmula se ha convertido en un auténtico problema social en muchas ciudades", ha explicado a través de un comunicado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

Font ha puntualizando que "el problema del alquiler en España no es solo económico, sino también político y regulatorio". El experto ha indicado que "no es que haya millones de personas buscando piso de repente; es que hay cada vez menos viviendas disponibles para alquilar a largo plazo porque los propietarios huyen de la inseguridad jurídica percibida, rigidez normativa, límites a la actualización de rentas y un marco regulatorio cambiante que introduce incertidumbre".

BARCELONA FUE LA CAPITAL ESPAÑOLA CON EL ALQUILER MÁS ALTO

El informe mensual de pisos.com reveló que las regiones más caras para vivir de alquiler en febrero de 2026 fueron Madrid (21,85 euros por metro cuadrado), Baleares (18,75 euros) y Cataluña (16,57 euros), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (6,50 euros), Extremadura (6,87 euros) y Castilla y León (7,01 euros).

En el último mes, el incremento más llamativo tuvo lugar en País Vasco (2,90%). El único descenso fue el de Región de Murcia (-0,06%). Respecto al año pasado, Asturias (29,25%) fue la que más subió, mientras que solo cayeron Canarias (-4,83%) y Baleares (-2,05%).

En la clasificación de provincias por renta, en febrero de 2026 la primera posición fue para Madrid, con 21,85 euros por metro cuadrado. Le siguieron Baleares (18,89 euros) y Barcelona (18,75 euros). En el lado opuesto, Ourense cerró la clasificación con 4,60 euros por metro cuadrado.

La provincia que más encareció sus alquileres en el último mes fue Soria (3,09%), mientras que la que la que más descendió fue Burgos (-2,92%). De un año a otro, la mayor subida registrada fue la de Salamanca (29,73%), al tiempo que la renta que más se ajustó fue la de Santa Cruz de Tenerife (-5,88%).

En cuanto a capitales de provincia, Barcelona fue la más cara para los inquilinos con un precio medio de 30,04 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (29,61 euros) y Donostia-San Sebastián (21,21 euros). Por el contrario, Palencia fue la más barata con 6,66 euros por metro cuadrado.

Sevilla (2%) protagonizó las subidas mensuales, mientras que Girona (-1,08%) fue la capital que más se devaluó en este periodo. Frente a febrero de 2025, Sevilla (34,72%) lideró los incrementos y el recorte más llamativo lo arrojó Huelva (-18,73%).