El precio medio del alquiler sube en julio un 14,65% frente al año pasado, según pisos.com

MADRID 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vivienda en alquiler en España ha registrado en julio de 2025 un precio medio por metro cuadrado de 13,54 euros, lo que supone una subida mensual del 1,12% y del 14,65% en comparativa interanual, según el informe mensual de precios de alquiler elaborado por pisos.com.

"Alquilar un piso en España es cada vez más caro, pero la herramienta legal con la que cuentan las comunidades autónomas para limitar los precios no resolverá por sí sola el problema, dado que se abren otros frentes como el trasvase al alquiler temporal", ha señalado el director de Estudios de pisos.com, Ferran Font.

El informe mensual de pisos.com ha revelado que las regiones más caras para vivir de alquiler en julio de 2025 fueron Madrid (21,33 euros por metro cuadrado), Baleares (18,50 euros) y Cataluña (15,63 euros), mientras que las rentas más económicas estuvieron en La Rioja (5,50 euros), Castilla y León (6,07 euros) y Extremadura (6,29 euros).

Con el contexto de una oferta "insuficiente" de fondo, Ferran considera que "hay propietarios que se suben a la ola de las subidas para sacarle a su piso una mayor rentabilidad, dado que aunque el precio sea una barrera, no faltarán inquilinos".

Ferran Font cree que "el mercado seguirá desequilibrado mientras no se fomente el volcado de oferta a través de la producción de vivienda nueva, ya que, llevando a la demanda hacia la venta, se conseguiría liberar cierta tensión dentro del alquiler".