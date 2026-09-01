El precio medio de la vivienda subió un 2,2% en agosto, según pisos.com

Archivo - Carteles privados de alquiler en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda de segunda mano en España en agosto fue de 2.461 euros por metro cuadrado, una cifra que supone un aumento del 2,2% con respecto al mismo mes del año anterior, aunque una reducción del 0,03% con respecto al pasado mes de julio, según el informe mensual de precios de venta de pisos.com.

El director de Estudios de pisos.com, Ferran Font, ha señalado que no e que el mercado esté bajando el precio, sino que está empezando a ajustar su ritmo de actividad a unos valores cada vez más elevados.

El experto sostiene que el verano ha mantenido intacta la presión alcista sobre la segunda mano, además de haber más compradores potenciales que viviendas disponibles en muchas de las zonas, donde existe mayor presión residencial.

Por otro lado, aunque la vivienda "se está poniendo demasiado cada para una parte de la demanda", las hipotecas "siguen batiendo récords". En concreto, Font revela que se están "adelantando compras, no solo por el sesgo de aversión a la pérdida, sino porque futuras decisiones en materia de política monetaria del Banco Central Europeo (BCE) podrían dar un giro a la financiación".

JAÉN ES LA CAPITAL MÁS BARATA

Según el informe mensual de pisos.com, las regiones más caras en agosto de 2026 fueron Baleares (5.160 euros por metro cuadrado), Madrid (4.614 euro por metro cuadrado) y País Vasco (3.327 euros por metro cuadrado), y las más baratas fueron Extremadura (850 euros por metros cuadrado), Castilla-La Mancha (964 euros por metro cuadrado) y Castilla y León (1.251 euros por metro cuadrado).

Interanualmente, los repuntes más llamativos tuvieron lugar en la Comunidad Valenciana (3,83%), Cantabria (3,31%) y Madrid (2,80%), cayendo únicamente Extremadura (-0,38%).

Respecto a las provincias, los incrementos más abultados de un año a otro se localizaron en Granada (4,76%), Valencia (4,53%) y Alicante (3,37%). Las mayores bajadas las protagonizaron Zamora (-8,25%), Cáceres (-4,28%) y Huesca (-3,33%).

En la clasificación de las provincias por precio, la primera posición en agosto de 2026 fue para Baleares, con 5.160 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (4.614) y Guipúzcoa (3.870). En el lado opuesto estuvo Ciudad Real, que cerró la clasificación con 725 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Jaén (779) y Zamora (790).

En cuanto a las capitales de provincia, las subidas más intensas frente a agosto de 2025 se produjeron en Ciudad Real (6,51%), Valencia (4,70%) y Granada (4,21%). Las únicas bajadas las arrojaron Ourense (-0,98%), Huesca (-0,57%) y Valladolid (-0,36%).

Ordenando las capitales de provincia por precio, Donostia-San Sebastián fue la más cara, con 6.676 euros por metro cuadrado. Le siguieron Madrid (6.418) y Palma (5.329). La capital de Jaén fue la más asequible con 1.275 euros por metro cuadrado.