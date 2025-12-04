El precio de la vivienda sube un 13,4% interanual en noviembre, según Tinsa IMIE

Archivo - Edificio en construcción en Madrid (España), a 6 de julio de 2020. - Marta Fernández Jara - Europa Press - Archivo

El precio de la vivienda terminada ha aumentado un 13,4% en noviembre respecto al mismo mes del año anterior, debido al aumento de la demanda y a la escasez de oferta, según el índice general de precios realizado por Tinsa IMIE.

Así lo explica la directora del Servicio de Estudios de Tinsa, Cristina Arias, que asegura que la demanda ha aumentado por un "fuerte crecimiento de la población desde 2021", que no es compensado con el "insuficiente" volumen en la construcción de vivienda, aunque esta haya aumentado durante el año. Además, Tinsa destaca que el aumento del 13,4% está más de 10 puntos por encima del alza de la inflación de ese mismo mes.

El índice de Tinsa muestra además, que el precio de la vivienda se elevó en noviembre un 1,3% en tasa mensual, si bien se sitúa todavía un 3,3% por debajo de los máximos de 2007 en términos nominales --sin descontar la inflación--, mientras que el valor medio en España se ha revalorizado un 64,4% desde el mínimo registrado en 2015.

Por zonas, el crecimiento mensual más notorio se ha dado en las áreas metropolitanas (1,8%), seguido de las islas (1,6%), de la costa mediterránea (1,5%) y de las capitales y grandes ciudades (1,4%).

En cuanto a la evolución en el último año, todos los grupos, a excepción de los municipios de interior, sostienen crecimientos interanuales superiores al 10% en términos nominales. Los mayores aumentos en el precio de la vivienda nueva y usada en el último año se localizan en los territorios insulares (+16,8%) y en capitales y grandes ciudades (+14,6 %).

"El precio medio en los distintos mercados se aproxima o supera a los máximos alcanzados en la burbuja de 2007 en términos nominales. Sin embargo, esta comparativa es engañosa porque incorpora el efecto de la inflación. Excluyendo el efecto de la inflación, el precio medio aún se sitúa por debajo y lejos de dichos máximos", ha apuntado Arias.