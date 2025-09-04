El precio de la vivienda subió casi un 12% anual en agosto, por encima del IPC, según Tinsa

Las capitales frenan el ascenso de los precios en el octavo mes del año

MADRID, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda se incrementó un 0,4% en agosto respecto al mes anterior, una subida que supone un 11,9% en tasa anual, lo que supone un crecimiento de 8,9% por encima de la inflación, según estadística Tinsa IMIE General y Grandes Mercados.

Las 'capitales y grandes ciudades' (-0,1% en tasa mensual) y las 'áreas metropolitanas' (+0,4%) moderaron puntualmente en agosto la aceleración mensual de los precios vista en los meses anteriores.

La directora del Servicio de Estudios de Tinsa by Accumin, Cristina Arias, ha explicado que los precios residenciales han seguido creciendo en agosto por encima de la inflación en todas las zonas, a excepción de los municipios de interior, que se aproximan a ella.

Junto a la moderación observada en el último mes en los entornos urbanos, los territorios donde el precio de la vivienda se ha incrementado de forma más intensa entre julio y agosto son 'costa mediterránea", con un avance del 1,2% mensual, 'islas' (+1,1%) y los municipios de interior que integran el grupo 'resto de municipios' (+1%).

Las capitales y grandes ciudades se mantienen, pese a la desaceleración de agosto, entre los grupos donde la vivienda más ha aumentado su precio en el último año, un 12,9%, solo por detrás de los territorios insulares (+16,5% interanual). 'Resto de municipios', con un 8,1% más, el único grupo por debajo del 10% si bien se va acercando progresivamente a esta cifra.

"Los visados de dirección de obra muestran una evolución positiva en la construcción durante la primera mitad del año, pero aún es temprano para que la adición de nuevas viviendas terminadas al parque residencial contribuya al alivio de los tensionamientos de precios motivados por la escasez de oferta", apunta Arias.

PRECIO MEDIO DE LA VIVIENDA, UN 7% MENOS DE LOS MÁXIMOS DE 2007

El Índice General muestra en agosto un incremento del 57,6% desde el mínimo registrado tras la crisis financiera e inmobiliaria, que sitúa el precio medio de la vivienda nueva y usada en España un 6,9% de debajo de los máximos de finales de 2007.

En términos nominales, 'islas' es el único grupo que estaría superando el nivel del boom inmobiliario (+19%), aunque, descontando el efecto de la inflación, se mantiene un 15% por debajo de los máximos de la burbuja en términos reales.

Las 'capitales y grandes ciudades' se acercan en términos nominales a sus máximos de la primera década de los 2000 (-2,2%). En el extremo contrario, el precio medio de los municipios más pequeños del interior peninsular y de la costa atlántica es un 19% inferior a su máximo histórico.