El precio de la vivienda y la ubicación, principales preocupaciones para los compradores, según un informe

MADRID 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

El 72% de los compradores señala que lo que más les preocupa es el precio de la vivienda, mientras que para el 49% lo más importante es encontrar una ubicación que se ajuste a sus necesidades, según sd desprende de un informe de Unión de Créditos Inmobiliarios (UCI).

En segundo lugar, la capacidad de compra con el propio salario aumenta casi dos puntos en comparación con la edición anterior y preocupa especialmente a las mujeres, con un 54%.

La estabilidad laboral cobra mayor peso respecto a 2024, situándose en el 39%, una preocupación que es más notable entre menores de 54 años (42%), quienes tienen ingresos brutos anuales inferiores a 21.000 euros (48%) y los residentes en Andalucía (51%).

La bajada progresiva de los tipos de interés sitúa este aspecto en el quinto lugar de importancia (38%), seguido de la posibilidad de acceder a financiación hipotecaria, que alcanza el 33%.

Entre las principales medidas propuestas por los compradores para mejorar el acceso a la vivienda figuran la reducción de los gastos asociados a la adquisición (56%), el incremento salarial (55%) y la rebaja de los tipos de interés, que pese a situarse en el 51% pierde seis puntos porcentuales respecto al año anterior.

A estas propuestas se suma la recuperación de incentivos fiscales para la compra de vivienda habitual, señalada por el 44% de los encuestados, la concesión de hipotecas al 100% (43%), así como, en menor medida, el fomento del alquiler con opción a compra (33%) y el aumento del parque de vivienda protegida (31%), mientras que solo un 15% considera eficaz la línea de avales ICO dirigida a jóvenes o familias con hijos a cargo.