El precio de la vivienda usada crece un 3,5% en febrero en tasa anual y un 0,4% en el mes, según Pisos.com

Fachada de una inmobiliaria en Madrid. - Ricardo Rubio - Europa Press

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio medio de la vivienda de segunda mano en España en el mes de febrero de 2026 se situó en 2.435 euros por metro cuadrado, lo que representa un incremento del 3,54% respecto al mismo mes del año anterior y un 0,39% frente al mes de enero, según los datos de Pisos.com.

Para el director de Estudios de Pisos.com, Ferran Font, la falta de oferta sigue siendo el factor clave, dado que en grandes ciudades, pero también en capitales medianas y en buena parte del litoral, el stock disponible es reducido y la rotación es rápida. "Muchas viviendas se venden en cuestión de días", ha indicado.

El portavoz del portal inmobiliario ha recordado que los costes de construcción, el precio del suelo y la lentitud administrativa hacen que la promoción "sea limitada y cara", lo que, según su análisis, desplaza la presión hacia la segunda mano, que se convierte "en el auténtico termómetro del mercado".

El experto ha señalado que una demanda "real, diversificada y solvente" compite en un mercado de oferta "limitada", lo que expulsa progresivamente a quienes no alcanzan determinados umbrales de renta o ahorro, aunque ha descartado que haya una burbuja.

"No observamos sobreoferta masiva, ni financiación irresponsable, ni un crecimiento descontrolado del crédito. Lo que existe es un problema estructural de accesibilidad", ha destacado Font, que ha señalado que si el acceso continúa restringiéndose más, se estará consolidando una "brecha generacional y patrimonial" cada vez mayor dentro de la sociedad.

Las regiones más caras en febrero de 2026 fueron Baleares (5.147 euro/metro cuadrado), seguida de Madrid (4.571 euros) y País Vasco (3.309 euros). En cambio, las más baratas fueron Extremadura (844 euros), Castilla-La Mancha (956 euros) y Castilla y León (1.239 euros el metro cuadrado).

Interanualmente, donde más crecieron los precios fueron Madrid (7,93%), Navarra (4,93%) y Baleares (2,62%), registrándose los mayores ajustes en esta comparativa en Extremadura (-12,44%), Castilla y León (-11,84%) y Aragón (-7,43%).

Baleares, con 5.147 euros por metro cuadrado, fue la provincia más cara. Le siguieron Madrid (4.571 euros) y Guipúzcoa (3.843 euros). En el lado opuesto, estuvo Ciudad Real, que cerró la clasificación con 714 euros por metro cuadrado. Otras provincias económicas fueron Jaén (775 euros) y Zamora (791 euros).