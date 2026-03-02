El precio de la vivienda usada se dispara casi un 20% interanual en febrero, según Fotocasa

Archivo - Vista de un cartel de 'Se vende' en un portal de un edificio de viviendas - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

MADRID 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda de segunda mano en España subió un 1,8% en febrero en relación al mes anterior y se disparó un 19,9% en valores interanuales, hasta situarse en 2.950 euros por metro cuadrado, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa.

De este modo, una vivienda estándar de segunda mano de 80 metros cuadrados tendría un valor medio actual de 235.981 euros.

El aumento interanual del 19,9% en la vivienda usada registrado en febrero es el tercero más elevado en los últimos 13 meses, según Fotocasa, que apunta que los precios se han incrementado en todas las comunidades autónomas respecto a febrero de 2025.

En doce regiones, los aumentos interanuales en el precio de la vivienda usada superaron el 10%, concretamente en Murcia (+24,9%), Asturias (+23,1%), Comunidad Valenciana (+20,5%), Andalucía (+19,9%), Canarias (+19,3%), Cantabria (+18,7%), Madrid (+16,7%), Galicia (+15,6%), Cataluña (+15%), Navarra (+12,8%), Castilla-La Mancha (+12,2%) y País Vasco (+10,2%).

Por debajo de los dos dígitos se sitúan Baleares (+9,9%), Castilla y León (+9,3%), La Rioja (+9%), Aragón (+7,5%) y Extremadura (+7,4%).

"La tensión en los precios ya no es un fenómeno exclusivo de los grandes núcleos urbanos, sino que es una tendencia que ha calado en todo el territorio nacional, como demuestra que las 17 comunidades autónomas hayan registrado incrementos interanuales en febrero. Resulta especialmente preocupante que en 12 de ellas las subidas superen los dos dígitos", ha explicado la directora de Estudios de Fotocasa, María Matos.

Esta presión generalizada sobre los precios, ha abundado Matos, responde a una demanda que sigue siendo muy superior a una oferta de vivienda de segunda mano "muy escasa".

BALEARES Y MADRID, LAS COMUNIDADES MÁS CARAS

Baleares y Madrid son las regiones con precio del metro cuadrado más caro en España en vivienda de segunda mano, con 5.317 euros y 5.217 euros por metro cuadrado, respectivamente, siendo, además, la primera vez que Madrid supera los 5.000 euros.

Le siguen País Vasco (3.709 euros/m2), Canarias (3.356 euros/m2), Cataluña (3.313 euros/m2), Andalucía (2.797 euros/m2), Comunidad Valenciana (2.649 euros/m2), Cantabria (2.543 euros/m2) y Navarra (2.309 euros/m2).

A continuación figuran Asturias (2.274 euros/m2), Galicia (2.178 euros/m2), Murcia (1.945 euros/m2), Aragón (1.876 euros/m2), La Rioja (1.815 euros/m2), Castilla y León (1.713 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.357 euros/m2) y Extremadura (1.312 euros/m2).

Asimismo, según Fotocasa, en 49 de las 50 provincias analizadas subió el precio interanual de la vivienda usada en el mes de febrero, con cinco provincias con alzas superiores al 20%: Valencia (+26,6%), Murcia (+24,9%), A Coruña (+23,1%), Asturias (+23,1%) y Santa Cruz de Tenerife (+20,2%). La única provincia que presentó descenso de precios respecto a febrero de 2025 fue Teruel (-10,9%).