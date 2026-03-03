El precio de la vivienda usada sube un 17,7% interanual en febrero hasta un nuevo récord, según Idealista

Archivo - Anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria, en Madrid (España) - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

El precio de la vivienda usada se ha disparado un 17,7% durante febrero de 2026 en España respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar un nuevo récord de 2.673 euros por metro cuadrado, según informa este martes Idealista.

Además de este dato, que supone el precio más alto desde que la empresa tiene registros, el 'Índice de precios inmobiliarios de idealista' recoge un incremento del 0,9% en el último mes y de un 2,6% en el trimestre.

El estudio muestra asimismo encarecimientos interanuales en todas las comunidades autónomas y todas las capitales de provincia, así como todas las provincias analizadas excepto dos.

A nivel autonómico, lideran en aumentos de precios Región de Murcia (23,3%), Andalucía (20,2%), Asturias (18,5%) y Cantabria (17,8%) respecto al año pasado.

La Comunidad de Madrid, con un 17,5%, queda ligeramente por debajo de la media, seguida de otras como Comunidad Valenciana (16,7%), Cataluña (13,6%) y Aragón (13,4%), mientras que las menores subidas se dan en Galicia (7,4%), La Rioja (7,9%) y Extremadura y Castilla y León (ambas con 8,6%).

BALEARES Y MADRID, LAS COMUNIDADES MÁS CARAS

El podio de las comunidades más caras lo ocupan Baleares (5.228 euros/metro cuadrado), Comunidad de Madrid (4.640 euros/m2) y País Vasco (3.476 euros/m2). Por el contrario, figuran Extremadura (1.042 euros/m2), Castilla-La Mancha (1.055 euros/m2) y Castilla y León (1.298 euros/m2) como las más baratas, según los datos de Idealista.

En el plano provincial, solo Ourense, con un abaratamiento del 4%, y Soria, del 0,6%, se salvan de los ascensos económicos. El resto de provincias registran incrementos en el precio: los mayores se hallan en Valencia (25,3%), Murcia (23,3%) y Toledo (19,3%), mientras que los menores se encuentran en Cuenca (2,2%) y Palencia (3%).

Además, la vivienda usada se ha encarecido un 17,5% en Madrid y un 12,8% en Barcelona. Baleares "se reafirma" como la provincia más cara para adquirir una vivienda usada (5.228 euros/metro cuadrado), seguida por Comunidad de Madrid (4.640 euros/m2), y las más baratas son Ciudad Real (785 euros/m2) y Cuenca (859 euros/m2).

Por último, en las capitales de provincia la vivienda usada ha visto los mayores incrementos interanuales en León (23,1%), Murcia (20,1%) y Santa Cruz de Tenerife (20%). En el lado opuesto, los menores ascensos se observan en Melilla (2,6%), Lugo (4,8%) y Cádiz (5%).

En este caso, lidera en precios San Sebastián (6.487 euros/m2), mientras que la más económica es Zamora (1.335 euros/m2), de acuerdo con la estadística de Idealista, basada en los precios de oferta publicados por sus anunciantes y después del filtrado del portal inmobiliario.