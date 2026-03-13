La producción del sector de la construcción se hunde un 9,9% en enero, según el INE

Archivo - Un obrero trabaja en la construcción de una vivienda nueva - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

MADRID 13 Mar. (EUROPA PRESS) -

El Índice General de Producción de la Construcción (IPCO) se desplomó un 9,9% interanual en enero, en contraste con el repunte superior al 7% del mes anterior, según ha informado el Instituto Nacional de Estadística (INE), que ha publicado este viernes, por primera vez, esta estadística.

El descenso de la producción en el sector fue consecuencia de la fuerte caída registrada en la construcción de edificios, que retrocedió un 26,1% interanual, y, en menor medida, de los retrocesos en las actividades de construcción especializada (-3,1%) y en la ingeniería civil (-2,8%).

El IPCO sustituye a la Encuesta de Índices de Producción de la Industria de la Construcción (EIPIC), producida hasta diciembre de 2025 por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. Las tasas del IPCO de los años 2025 y 2026 se basan en estimaciones realizadas a partir de datos combinados de ambas estadísticas, según ha precisado el INE.

En la serie corregida de efectos estacionales y calendario, la producción del sector de la construcción mostró un repunte del 0,4% en el mes de enero respecto a igual mes de 2025.

