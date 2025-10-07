La rentabilidad del alquiler de vivienda cae hasta el 6,9% en el tercer trimestre, según Idealista

Archivo - Anuncios de pisos en venta en una inmobiliaria, en Madrid (España). - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

MADRID 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

La rentabilidad bruta de la compra de una vivienda para ponerla en el mercado del alquiler ha bajado hasta el 6,9% durante el tercer trimestre de 2025, ya que el retorno que ofrecía al finalizar el verano del año pasado se situaba en el 7,2%, según el último estudio realizado por Idealista.

El análisis, que relaciona los precios de venta y alquiler de distintos productos inmobiliarios para calcular su rentabilidad bruta, destaca que la rentabilidad obtenida casi duplica, en el peor de los productos analizados, las tasas que ofrecen los Bonos del Estado a 10 años (3,3%).

Las oficinas se mantienen como la inversión inmobiliaria más rentable, ya que ofrecen una rentabilidad bruta del 11,5%, un porcentaje que se reduce desde el 11,7% que registraba hace doce meses.

Asimismo, los locales ofrecen un rendimiento del 9,9% (frente al 9,7% de 2024) y en el caso de los garajes se sitúa en el 6,2%, por encima del 6% de septiembre del año pasado.

Entre las capitales españolas, los datos reflejan que Murcia es la que resulta más rentable, puesto que alcanza el 7,7%, seguida por las ciudades de Zamora (7,5%), Lleida (7,5%), Jaén (7,4%), Huelva y Ceuta (7,1% en ambos casos).

A su vez, con un 7% figura la ciudad de Castellón de la Plana, y por debajo se encuentran Segovia (6,8%), Las Palmas de Gran Canaria (6,7%), Córdoba y Ávila (6,6% en ambos casos).

Por el contrario, San Sebastián es la ciudad donde la rentabilidad es más reducida (3,5%), seguida por Palma (4,4%), A Coruña (4,5%), Cádiz (4,6%) y Pamplona (4,7%). En Madrid la rentabilidad llega al 4,8% y en Barcelona registra el 5,8%.

LOS LOCALES, EL PRODUCTO MENOS RENTABLE EN MUCHAS CAPITALES

El informe evidencia que los locales son el producto que mayor rentabilidad tiene en casi todas las capitales. Los locales de Murcia presentan el retorno más relevante entre las capitales, con un 11,7%, por delante de Zaragoza (11%), Oviedo (10,9%), Tarragona (10,8%), Lleida (10,8%), Huelva y Girona (10,7% en ambas ciudades).

En Barcelona está en el 8,3%, mientras que en Madrid la rentabilidad se sitúa en el 7,4%. En el lado opuesto aparecen las rentabilidades de Cuenca (6,4%), Albacete (6,9%), Málaga (7%) y Palma (7,1%).

Respecto a la rentabilidad de las oficinas, Idealista remarca que el mayor retorno se obtiene en Sevilla (11,2%), Zaragoza (9,8%), Vitoria (9,3%), Burgos (9,2%), Lleida (9%) y Murcia (8,6%).

Por encima del 8% también se encuentran las rentabilidades de Castellón de la Plana (8,4%), Las Palmas de Gran Canaria (8%) y Valladolid (8%). En Barcelona se queda en el 7,6%, mientras que en Madrid se sitúa en el 6,4%.

Palma es el mercado en las que la rentabilidad de las oficinas es menor, con un 6,1%, y la parte baja de la tabla se completa con León (6,2%), San Sebastián (6,3%) y Cáceres (6,4%).

Desde el portal inmobiliario apuntan que el mercado de oficinas "no es tan uniforme como el de otros productos, por lo que resulta imposible obtener datos estadísticos de casi la mitad de las capitales españolas".

Los garajes son, en contraposición, el producto menos rentable para el inversor en muchas capitales. La mayor rentabilidad se obtiene en Murcia (8,8%), Castellón de la Plana (8,1%), Toledo y Ávila (6,9% en ambos casos). En Barcelona la tasa de retorno se sitúa en el 6,3% y en Madrid se queda en el 5,4%.

La capital con los garajes menos rentables es Palencia, con un 2,8%, seguida por Granada (2,9%), Salamanca (3%) y Palma (3,2%). Estas cuatro ciudades son las únicas en la que la rentabilidad de los garajes es inferior al bono del estado.