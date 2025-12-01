Rodríguez mantiene "expectativas" en el Plan Europeo de Vivienda para dar respuesta a una crisis "global"

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez. - Matias Chiofalo - Europa Press

MADRID, 1 Dic. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha asegurado que mantiene "muchas expectativas" en el Plan Europeo de Vivienda, que la Comisión presentará previsiblemente el próximo 16 de diciembre, para dar una respuesta a una crisis que es "global".

"Esta es una tarea de todos", ha trasladado la titular de Vivienda a los medios antes de participar este lunes en el debate para la aprobación de las conclusiones sobre vivienda del Consejo de Empleo, Política Social, Sanidad y Consumidores de la Unión Europea, en Bruselas.

En el mismo, Isabel Rodríguez ha defendido las propuestas de España para hacer frente al problema de la vivienda a nivel europeo, que pasan por acompañar a la normativa para priorizar la vivienda de uso residencial; articular palancas que permita la normativa europea para atender de manera diferenciada a aquellas zonas donde la crisis de la vivienda tiene una especial intensidad y que el próximo Plan Europeo de Vivienda venga con fondos suficientes para seguir ampliando el parque de vivienda público, que debe ser permanente.

Rodríguez ha trasladado su confianza en que la Unión Europea proporcione en el nuevo Plan Europeo "herramientas" a los Estados miembros para seguir combatiendo los arrendamientos de corta duración ilegales, así como la especulación en la vivienda.

En este sentido, ha recordado que España ya ha impulsado algunas medidas dentro de sus "posibilidades", como la eliminación de las 'Golden Visa' y que se está debatiendo en el Congreso una medida para gravar la compra de vivienda con fines especulativos.

"La dirección contraria es aquellos que promueven o que hacen un llamamiento a los inversores a comprar vivienda por manzanas. Ya no dos, tres, cuatro viviendas, sino prácticamente barrios enteros como está sucediendo en la Comunidad de Madrid", ha expuesto.

La ministra ha defendido el uso prioritario de la vivienda para el residencial y ha indicado que este debería ser el compromiso de todas las administraciones públicas.